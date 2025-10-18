Як мурахи запобігають епідеміям: вчені зробили приголомшливе відкриття

Мурахи навмисно змінюють форму своїх мурашників, аби запобігти поширенню хвороб. Дослідникам вперше вдалося довести, що захищатися від епідемій притаманно не лише людям.

Життя мурах досліджували спеціалісти Брістольського університету, пише phys.org. Вчені з’ясували, що мурахи вносять цілу низку хитрих архітектурних змін до своїх "помешкань". І це дійсно має сенс – адже мурашники, побудовані мурахами, що зазнали впливу хвороб, мали набагато ширші входи та були більш розділені, з меншою кількістю прямих зв'язків між камерами.

"Це перший випадок, коли було показано, що тварина, яка не є людиною, змінює структуру свого середовища, щоб зменшити передачу хвороб", – заявив один з авторів дослідження Люк Лекі.

Вчені зазначають, що мурахи мають низку поведінкових реакцій на хвороби, які допомагають формувати соціальний імунітет. У дикій природі мурахи риють складні тривимірні гнізда з тунелями та камерами для виконання різних функцій. Проте у разі впливу хвороби поведінка змінюється.

Дослідники вивчили дві групи зі 180 робочих мурах, яких помістили у два контейнери, заповнені ґрунтом. Ті почали копати свої гнізда. Через 24 години до кожного гнізда додали ще 20 мурах, причому одну групу піддали впливу спор грибка. Потім мурах залишили копати ще на шість днів, і періодично проводили мікро-КТ-сканування.

Після того, як дослідники створили 3D-моделі гнізд, вони провели симуляції поширення хвороби. Експерименти показали, що модифіковані мурашники зменшили ризик зараження.

Як зазначає видання, це дослідження може надихнути й людей на зміну підходів до управління соціальними просторами з урахуванням підвищеної загрози епідемій.

Раніше стало відомо, що у світі є одна рослина, яка прикидається мурахою. Зокрема, один з видів канабісу використовує хімічні сигнали, що імітують сигнали мурашок, аби залучити запилювачів.