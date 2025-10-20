Гробница Тутанхамона находится на грани обрушения, впервые с момента ее открытия 100 лет назад

Гробница Тутанхамона в Луксоре оказалась в самом нестабильном состоянии с момента ее открытия в 1922 году. На потолке гробницы разрастаются трещины, слои породы отслаиваются от влажности, а краска на фресках выцветает из-за грибка.

Гробница Тутанхамона – одна из самых маленьких в Долине царей. С недавних пор на ее потолке появилась трещина, которая проходит по всей длине погребальной камеры и входа. Через эти трещины в гробницу Тутанхамона просачивается дождевая вода, пишет Independent.

Учитывая особенности сланцевой породы, которая использовалась во время строительства гробница Тутанхамона, риск деформации и обрушения действительно велик. Дело в том, что порода расширяется и сжимается из-за изменения влажности. Это также угрожает замысловатым фрескам на стенах гробницы фараона.

В Долине Царей, к западу от Луксора, находятся десятки царских гробниц, которые высечены глубоко в скалах. Многие из гробницы стали жертвами наводнений, которые периодически обрушиваются на район. К примеру, в 1994 году потоп заполнил долину водой с илом, что привело к эрозии скальных пород и резкому повышению влажности в гробницах.

Результатом наводнения стали грибки, которые разрослись и уничтожили ценные картины и фрески. Хрупкая геологическая долина, которая состоит преимущественно из слабослоистых сланцев Эсны, оказалась в опасности.

В новом исследовании профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сайед Хемеда говорит, что в гробнице Тутанхамона нарушена структурная целостность. Эксперт назвал наводнение 1994 года поворотным моментом. Тогда в гробницу проникла вода, повысился уровень влажности, что спровоцировало рост грибков, которые уничтожили настенные росписи.

“Трещина проходящая через потолок погребальной камеры и входа, позволила дождевой воде проникнуть внутри и усугубить трещины, создав на потолке давление, которое превосходит прочность сланца. Особенно, если учитывать его склонность к расширению и сжатию при колебаниях влажности”, - говорит Хемед.

Чтобы спасти гробницу, эксперт советует минимизировать колебания влажности, а также провести кампанию по ее укреплению и консервации.

Гробница Тутанхамона, которую археологи обозначают, как объект KV62, остается одной из самых значительных археологических открытий XX века. Ее обнаружил британский археолог Говард Картер 4 ноября 1922 года после многих лет раскопок. Она была скрыта за скромным входом, погребенная среди обломков других гробниц.

Археологи говорят, что гробница Тутанхамона заметно меньше других усыпальниц фараонов XVIII династии. Эксперты полагают, что гробница Тутанхамона изначально не предназначалась для фараона, а была на скорую руку переоборудована из-за его внезапной смерти.

В гробнице Тутанхамона имеется четыре камеры: вход, прихожая, где располагалась мебель и колесницы, а также сама погребальная камера с саркофагом и 5 тыс. артефактов.

