Гробниця Тутанхамона перебуває на межі обвалення, вперше з моменту її відкриття 100 років тому

Гробниця Тутанхамона в Луксорі опинилася в найнестабільнішому стані з моменту її відкриття 1922 року. На стелі гробниці розростаються тріщини, шари породи відшаровуються від вологості, а фарба на фресках вицвітає через грибок.

Гробниця Тутанхамона — одна з найменших у Долині царів. Віднедавна на її стелі з'явилася тріщина, яка проходить по всій довжині похоронної камери та входу. Через ці тріщини в гробницю Тутанхамона просочується дощова вода, пише Independent.

З огляду на особливості сланцевої породи, яку використовували під час будівництва гробниці Тутанхамона, ризик деформації та обвалення дійсно великий. Річ у тім, що порода розширюється і стискається через зміну вологості. Це також загрожує хитромудрим фрескам на стінах гробниці фараона.

У Долині Царів, на захід від Луксора, знаходяться десятки царських гробниць, які висічені глибоко в скелях. Багато гробниць стали жертвами повеней, які періодично обрушуються на район. Наприклад, 1994 року потоп заповнив долину водою з мулом, що призвело до ерозії скельних порід і різкого підвищення вологості в гробницях.

Результатом повені стали грибки, які розрослися і знищили цінні картини та фрески. Тендітна геологічна долина, яка складається переважно зі слабошаруватих сланців Есни, опинилася в небезпеці.

У новому дослідженні професор кафедри збереження архітектурної спадщини Каїрського університету Саєд Хемеда каже, що в гробниці Тутанхамона порушена структурна цілісність. Експерт назвав повінь 1994 року поворотним моментом. Тоді в гробницю проникла вода, підвищився рівень вологості, що спровокувало зростання грибків, які знищили настінні розписи.

"Тріщина, що проходить через стелю похоронної камери й входу, дала змогу дощовій воді проникнути всередину і поглибити тріщини, створивши на стелі тиск, що перевершує міцність сланцю. Особливо, якщо враховувати його схильність до розширення і стиснення при коливаннях вологості", — каже Хемед.

Щоб врятувати гробницю, експерт радить мінімізувати коливання вологості, а також провести кампанію з її зміцнення та консервації.

Гробниця Тутанхамона, яку археологи позначають, як об'єкт KV62, залишається однією з найзначніших археологічних відкриттів XX століття. Її виявив британський археолог Говард Картер 4 листопада 1922 року після багатьох років розкопок. Вона була прихована за скромним входом, похована серед уламків інших гробниць.

Археологи кажуть, що гробниця Тутанхамона помітно менша за інші усипальниці фараонів XVIII династії. Експерти вважають, що гробниця Тутанхамона спочатку не призначалася для фараона, а була нашвидкуруч переобладнана через його раптову смерть.

У гробниці Тутанхамона є чотири камери: вхід, передпокій, де розташовувалися меблі і колісниці, а також сама похоронна камера із саркофагом і 5 тис. артефактів.

Нагадаємо, аналіз ДНК розкрив секрет сім'ї фараона Тутанхамона. Тутанхамон є одним із найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, але подробиці його життя досі залишаються невідомими. Деякі цікаві факти про Тутанхамона вдалося відкрити за допомогою аналізу його ДНК.