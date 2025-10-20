Глубокие вздохи скрывают неожиданную пользу для здоровья: что выяснили ученые

Ученые говорят, что глубокий вздох приносит не только психологическое удовлетворение, но и физическое восстановление. Новое исследование продемонстрировало неожиданную пользу глубоких вздохов.

Результаты нового исследования показали, что глубокие вздохи действительно могут восстанавливать работу организма. В частности, это касается жидкости, которая покрывает легкие человека, пишет Popular Science.

Легочный сурфактант — это природный комплекс фосфолипидов и белков, выстилающий альвеолы легких и снижающий поверхностное натяжение жидкости в них. Они также критически важны для здоровья.

Отмечается, что около половины недоношенных детей, которые родились раньше 28-й недели беременности, испытывают нехватку жидкости, что приводит к спадению некоторых альвеол в легких. Еще в конце 1980-х ученые выяснили, что такое смертельно опасное состояние можно облегчить. Исследователи брали сурфактанты из легких животных и вводили их в легкие недоношенного ребенка.

«Это очень хорошо работает у новорожденных. Жидкость покрывает всю поверхность, делая легкие более деформируемыми, или, выражаясь более технически, податливыми», - говорит соавтор исследования из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Ян Вермант.

Пандемия коронавируса усложнила ситуацию. Во время COVID-19 у многих взрослых развился острый респираторный дистресс-синдром. Но в таких случаях процедура пересадки жидкости не дала никаких результатов.

«Это показывает, что дело не только в снижении поверхностного натяжения. Мы считаем, что важную роль играют и механические напряжения в жидкости», - подчеркивает Вермант.

С тех самых пор Вермант и его команда занималась изучением этой проблемы. Они выяснили, что поверхностное напряжение в легких значительно уменьшалось после особенно глубоких вдохов. Это объясняет физическое облегчение, которое часто сопровождает глубокий вздох.

Ученые говорят, что легочные сурфактанты – это не один слой жидкости, а многослойные структуры.

«Непосредственно на границе с воздухом находится немного более жесткий поверхностный слой. Под ним находятся несколько слоев, которые должны быть мягче поверхностного слоя», — пояснила соавтор исследования Мария Новаес-Сильва.

Эти слои функционируют лучше всего, находясь в равновесии друг с другом, но иногда баланс нарушается. Когда они выходят из равновесия, лучший способ восстановить равновесие слоев — сделать глубокий вдох. Заставляя сурфактанты растягиваться и сжиматься сильнее, легочная жидкость, по сути, восстанавливает свой внешний слой.

Напомним, ученые рассказали, могут ли люди дышать жидкостями с кислородом, как это делают в фантастических фильмах. Исследователи говорят, что эта идея даже была опробована на млекопитающих, но есть некоторые нюансы.