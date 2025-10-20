Глибокі зітхання приховують несподівану користь для здоров'я: що з'ясували вчені

Науковці кажуть, що глибокий подих приносить не лише психологічне задоволення, а й фізичне відновлення. Нове дослідження продемонструвало несподівану користь глибоких зітхань.

Результати нового дослідження показали, що глибокі зітхання дійсно можуть відновлювати роботу організму. Зокрема, це стосується рідини, яка покриває легені людини, пише Popular Science.

Легеневий сурфактант — це природний комплекс фосфоліпідів і білків, що вистилає альвеоли легенів і знижує поверхневий натяг рідини в них. Вони також критично важливі для здоров'я.

Зазначається, що близько половини недоношених дітей, які народилися раніше 28-го тижня вагітності, відчувають нестачу рідини, що призводить до спадання деяких альвеол у легенях. Ще наприкінці 1980-х вчені з'ясували, що такий смертельно небезпечний стан можна полегшити. Дослідники брали сурфактанти з легень тварин і вводили їх у легені недоношеної дитини.

"Це дуже добре працює у новонароджених. Рідина покриває всю поверхню, роблячи легені більш деформованими, або, висловлюючись більш технічно, піддатливими", — каже співавтор дослідження зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха Ян Вермант.

Пандемія коронавірусу ускладнила ситуацію. Під час COVID-19 у багатьох дорослих розвинувся гострий респіраторний дистрес-синдром. Але в таких випадках процедура пересадки рідини не дала жодних результатів.

"Це показує, що справа не тільки в зниженні поверхневого натягу. Ми вважаємо, що важливу роль відіграють і механічні напруги в рідині", — підкреслює Вермант.

Відтоді Вермант і його команда займалася вивченням цієї проблеми. Вони з'ясували, що поверхневе напруження в легенях значно зменшувалося після особливо глибоких вдихів. Це пояснює фізичне полегшення, яке часто супроводжує глибокий подих.

Учені кажуть, що легеневі сурфактанти — це не один шар рідини, а багатошарові структури.

"Безпосередньо на кордоні з повітрям знаходиться трохи жорсткіший поверхневий шар. Під ним розташовано кілька шарів, які мають бути м'якшими за поверхневий шар", — пояснила співавторка дослідження Марія Новаес-Сільва.

Ці шари функціонують найкраще, перебуваючи в рівновазі один з одним, але іноді баланс порушується. Коли вони виходять з рівноваги, найкращий спосіб відновити рівновагу шарів — зробити глибокий вдих. Змушуючи сурфактанти розтягуватися і стискатися сильніше, легенева рідина, по суті, відновлює свій зовнішній шар.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи можуть люди дихати рідинами з киснем, як це роблять у фантастичних фільмах. Дослідники кажуть, що ця ідея навіть була випробувана на ссавцях, але є деякі нюанси.