Птицы – не единственные, кому дано летать: какие животные также умеют отрываться от земли

Большинство птиц на планете умеют летать, однако они не уникальны в своей способности парить над землей. Многие нептичьи животные также способны к той или иной форме полета.

Большинство птиц, известных науке умеют летать. Впрочем, есть виды птиц, которым по той или иной причине не дано оторваться от земли. Но птицы, как известны, не уникальны в своем умении парить над землей – многие нептичьи животные в той или иной степени демонстрируют умение летать, пишет IFLScience.

Впрочем, стоит отметить, что речь идет о животных, которые способны только планировать, а не летать в прямом смысле этого слова. Они используют различные эволюционные адаптации, чтобы замедлить падение, что не делает их умения менее впечатляющими.

Летучие рыбы (Exocoetidae)

Науке известно минимум 40 различных видов рыб, которые умеют летать. У этих животных, как правило, пулевидное тело, помогающее им развивать скорость под водой, и хорошо развитые крыловидные плавники, помогающие планировать над океаном.

По словам ученых, эти рыбы всегда небольшие, а их максимальный размер не превышает 45 сантиметров. Виды могут иметь два или четыре "крыла" и развивают скорость до 16 км/ч во время своих полетов. Считается, что летучие рыбы развили это поведение, чтобы спасаться от хищников.

К слову, самое продолжительное планирование летающей рыбы было зарегистрировано в Японии и продлилось 45 секунд. Отметим, что этого времени достаточно, чтобы избежать таких водных хищников как тунцы.

Летающая лягушка Уоллеса (Rhacophorus nigropalmatus)

В густых джунглях Борнео можно встретить летающую лягушка, названную в честь биолога Альфреда Уоллеса – представители этого вида проводят свою жизнь в густых кронах деревьев джунглей.

Исследователи обнаружили, что заметив добычу, лягушка расправляет перепончатые лапы и взмывает в воздух. Это позволяет ей планировать на расстояние до 15 метров. Гигантские подушечки пальцев ног помогают им цепляться за выбранное место приземления.

Хотя их длина всего около 10 см, летающая лягушка Уоллеса — самая крупная из нескольких сотен видов летающих лягушек.

Лягушка выжидает добычу, чтобы затем парить над землей Фото: Shutterstock

Летяги (Pteromyini)

Некоторые млекопитающие не уступают рыбам и рептилиям – они также могут парить над землей. К этой группе относятся примерно 50 видов летяг.

Ученые выяснили, что животные обладают встроенным вингсьютом, называемым патагием. Эта перепонка, простирающаяся между передними и задними конечностями, ловит воздух, когда они прыгают с верхушек деревьев.

Отметим, что группа включает в себя маленьких и больших белок. Все они ведут ночной образ жизни и строят гнезда на деревьях, а также крайне редко в целом касаются земли.

Белка-летяга в полете Фото: Shutterstock

Летучие мыши (Chiroptera)

Летучие мыши — единственные настоящие летающие млекопитающие. Науке уже известно более 1500 видов летучих мышей: от огромных летучих лисиц до крошечных шмелей. Эта разнообразная группа включает животных, питающихся исключительно насекомыми, некоторых, питающихся нектаром или фруктами, и всего три вида, пьющих кровь.

Известно, что летучие мыши летают, используя свои крылья, имитирующие кисти рук, с большими патагиями, натянутыми между "пальцами". Крылья летучих мышей имеют множество суставов, что обеспечивает им непревзойденную маневренность в полете.

Насекомые

Сегодня известно невероятное количество летающих насекомых. Например, одних только муж существует более 160 000 видов, в целом же сотни тысяч насекомых умеют летать.

Исследования показали, что у мух один ген, известный как spalt, отвечает за полет. Он преобразует обычные ножные мышцы в координированные летательные, позволяющие мухам быстро махать крыльями и взлетать. У других видов насекомых есть свои собственные, уникальные механизмы полета. Они помогают им опылять цветы, спасаться от хищников и искать пищу.

