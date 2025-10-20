Птахи — не єдині, кому дано літати: які тварини також уміють відриватися від землі

Більшість птахів на планеті вміють літати, проте вони не унікальні у своїй здатності ширяти над землею. Багато непташиних тварин також здатні до тієї чи іншої форми польоту.

Більшість птахів, відомих науці, вміють літати. Втім, є види птахів, яким з тієї чи іншої причини не дано відірватися від землі. Але птахи, як відомо, не унікальні у своєму вмінні ширяти над землею — багато непташиних тварин тією чи іншою мірою демонструють уміння літати, пише IFLScience.

Утім, варто зазначити, що йдеться про тварин, які здатні лише планувати, а не літати в прямому сенсі цього слова. Вони використовують різні еволюційні адаптації, щоб уповільнити падіння, що не робить їхні вміння менш дивовижними.

Летючі риби (Exocoetidae)

Науці відомо щонайменше 40 різних видів риб, які вміють літати. У цих тварин, як правило, кулеподібне тіло, що допомагає їм розвивати швидкість під водою, і добре розвинені крилоподібні плавники, які допомагають планувати над океаном.

За словами вчених, ці риби завжди невеликі, а їхній максимальний розмір не перевищує 45 сантиметрів. Види можуть мати два або чотири "крила" і розвивають швидкість до 16 км/год під час своїх польотів. Вважається, що летючі риби розвинули цю поведінку, щоб рятуватися від хижаків.

До слова, найтриваліше планування літаючої риби було зареєстровано в Японії й тривало 45 секунд. Зазначимо, що цього часу достатньо, щоб уникнути таких водних хижаків як тунці.

Літаюча жаба Воллеса (Rhacophorus nigropalmatus)

У густих джунглях Борнео можна зустріти літаючу жабу, названу на честь біолога Альфреда Воллеса — представники цього виду проводять своє життя в густих кронах дерев джунглів.

Дослідники виявили, що помітивши здобич, жаба розправляє перетинчасті лапи та злітає в повітря. Це дозволяє їй планувати на відстань до 15 метрів. Гігантські подушечки пальців ніг допомагають їм чіплятися за вибране місце приземлення.

Хоча їхня довжина всього близько 10 см, літаюча жаба Воллеса — найбільша з кількох сотень видів літаючих жаб.

Жаба вичікує здобич, щоб потім ширяти над землею Фото: Shutterstock

Летяги (Pteromyini)

Деякі ссавці не поступаються рибам і рептиліям — вони також можуть ширяти над землею. До цієї групи належать приблизно 50 видів летяг.

Учені з'ясували, що тварини мають вбудований вінгсьют, який називається патагієм. Ця перетинка, що простягається між передніми й задніми кінцівками, ловить повітря, коли вони стрибають з верхівок дерев.

Зазначимо, що група містить маленьких і великих білок. Усі вони ведуть нічний спосіб життя і будують гнізда на деревах, а також вкрай рідко загалом торкаються землі.

Білка-летяга в польоті Фото: Shutterstock

Кажани (Chiroptera)

Кажани — єдині справжні літаючі ссавці. Науці вже відомо понад 1500 видів кажанів: від величезних кажанів-лисиць до крихітних джмелів. Ця різноманітна група включає тварин, що харчуються виключно комахами, деяких, що харчуються нектаром або фруктами, і лише три види, що п'ють кров.

Відомо, що кажани літають, використовуючи свої крила, що імітують кисті, з великими патагіями, натягнутими між "пальцями". Крила кажанів мають безліч суглобів, що забезпечує їм неперевершену маневровість у польоті.

Комахи

Сьогодні відома неймовірна кількість літаючих комах. Наприклад, одних тільки мужів існує понад 160 000 видів, загалом же сотні тисяч комах вміють літати.

Дослідження показали, що у мух один ген, відомий як spalt, відповідає за політ. Він перетворює звичайні ножні м'язи на координовані літальні, що дають змогу мухам швидко махати крилами та злітати. В інших видів комах є свої власні, унікальні механізми польоту. Вони допомагають їм запилювати квіти, рятуватися від хижаків і шукати їжу.

