На Луне собираются варить саке: тестовая бутылка с МКС будет стоить 720 тыс. долларов

На Луне пока не подают суши, но такие компании, как Mitsubishi Heavy Industries и DASSAI хотят, чтобы к этому моменту все было готово. Для этого, компании отправляют на МКС эксперимент по ферментации риса.

По мере того, как растут планы человека по освоению Луны и Марса, еда начинает занимать более серьезное место в исследованиях. Основная задача ученых состоит не просто в составлении меню для будущих космических колонизаторов, но в том, чтобы эту еду можно было вырастить на самой Луне или Марсе, пишет New Atlas.

Компании Mitsubishi и DASSAI решили позаботиться о том, чтобы у будущих поселенцев был на столе не только хлеб, но и напиток. Речь идет о национальном японском напитке саке, который хотят в будущем изготавливать прямиком на Луне.

На первой стадии проекта ученые хотят выяснить, возможно ли сварить саке, если использовать рис с Земли и воду из лунного льда. Задумка может показаться довольно простой, но сам процесс приготовления саке достаточно непрост. Результат будет зависеть в значительной степени от динамики жидкости, которая резко меняется под действием лунной гравитации.

Компании отправят эксперимент под названием DASSAI MOON на МКС на борту первого грузового корабля JAXA HTV-X. Аппарат представляет собой автоматическую замкнутую систему, включающую ферментационный чан и центрифугу для имитации лунной гравитации. Он будет установлен в экспериментальном комплексе клеточной биологии CBEF-Light (CBEF-L), расположенном в японском модуле «Кибо» космической лаборатории.

Саке технически является пивом, но его производят на основе так называемой параллельной множественной ферментации. Это означает, что в чане крахмалы превращаются в сахара, а сахара – в спирт, с помощью как специально выращенных грибков, так и дрожжей.

Всего эксперимент продлится на МКС около двух недель, после чего 520 г ферментированного сусла для саке будут заморожены и возвращены на Землю. В Японии часть этого сусла будет переработана в саке, из которого получится единственная эксклюзивная бутылка саке DASSAI MOON – Made in Space объёмом 100 мл.

Ожидается, что эта бутылка саке будет продана за 720 000 долларов. Вырученные средства пойдут на поддержку японских космических программ. Оставшаяся часть сусла будет сохранена для научных исследований.

Напомним, Китай создал первую в истории лунную ферму. Похоже, что низкая гравитация имеет свои преимущества, в том числе повышенную устойчивость к холоду.