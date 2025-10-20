На Місяці збираються варити саке: тестова пляшка з МКС коштуватиме 720 тис. доларів

На Місяці поки що не подають суші, але такі компанії, як Mitsubishi Heavy Industries і DASSAI хочуть, щоб до цього моменту все було готово. Для цього, компанії відправляють на МКС експеримент з ферментації рису.

У міру того, як зростають плани людини з освоєння Місяця і Марса, їжа починає займати більш серйозне місце в дослідженнях. Основне завдання вчених полягає не просто в складанні меню для майбутніх космічних колонізаторів, а в тому, щоб цю їжу можна було виростити на самому Місяці або Марсі, пише New Atlas.

Компанії Mitsubishi і DASSAI вирішили подбати про те, щоб у майбутніх поселенців був на столі не тільки хліб, а й напій. Йдеться про національний японський напій саке, який хочуть у майбутньому виготовляти прямо на Місяці.

На першій стадії проєкту вчені хочуть з'ясувати, чи можливо зварити саке, якщо використовувати рис із Землі і воду з місячного льоду. Задумка може здатися досить простою, але сам процес приготування саке досить непростий. Результат залежатиме значною мірою від динаміки рідини, яка різко змінюється під дією місячної гравітації.

Відео дня

Компанії відправлять експеримент під назвою DASSAI MOON на МКС на борту першого вантажного корабля JAXA HTV-X. Апарат являє собою автоматичну замкнуту систему, що включає ферментаційний чан і центрифугу для імітації місячної гравітації. Він буде встановлений в експериментальному комплексі клітинної біології CBEF-Light (CBEF-L), розташованому в японському модулі "Кібо" космічної лабораторії.

Саке технічно є пивом, але його виробляють на основі так званої паралельної множинної ферментації. Це означає, що в чані крохмалі перетворюються на цукри, а цукри — на спирт, за допомогою як спеціально вирощених грибків, так і дріжджів.

Загалом експеримент триватиме на МКС близько двох тижнів, після чого 520 г ферментованого сусла для саке буде заморожено і повернуто на Землю. В Японії частина цього сусла буде перероблена в саке, з якого вийде єдина ексклюзивна пляшка саке DASSAI MOON — Made in Space об'ємом 100 мл.

Очікується, що ця пляшка саке буде продана за 720 000 доларів. Виручені кошти підуть на підтримку японських космічних програм. Частину сусла, що залишилася, буде збережено для наукових досліджень.

Нагадаємо, Китай створив першу в історії місячну ферму. Схоже, що низька гравітація має свої переваги, зокрема підвищену стійкість до холоду.