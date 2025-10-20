Самый редкий и новейший вид человекообразных обезьян: в мире осталось лишь 800 особей

8 лет назад ученые описали новейший вид человекообразных обезьян в мире. Но теперь исследования показывают, что животные являются одним из самых редких в мире – в дикой природе осталось лишь несколько сотен особей.

В 2017 году ученые наконец описали новейший в мире вид человекообразных обезьян: орангутан (Pongo tapanuliensis). Открытие нового вида должно было бы стать хорошей новостью, однако исследователи также обнаружили, что новый вид является самым уязвимым видом человекообразных обезьян из всех, известных науке, пишет IFLScience.

По оценкам, сегодня в дикой природе осталось менее 800 орангутанов Тапанули, обитающих на небольшом участке в Северной Суматре, Индонезия. Исследователи полагают, что ареал животных на острове когда-то был значительно шире, однако в период с 1985 по 2007 сократился на 60%. Основными причинами сокращения популяции считают:

переоборудование лесных местообитаний для сельскохозяйственных и промышленных нужд;

незаконная охота.

В результате орангутаны Тапанули были отнесены к категории "находящихся под угрозой исчезновения". Ученые надеются, что выделение нового вида позволит привлечь внимание к бедственному положению животных и послужит стимулом для природоохранных мероприятий. Предполагается, что дополнительная защита вида и его среды обитания может способствовать увеличению популяции.

Увы, по словам старшего директора организации по защите природы Mighty Earth Аманды Гуровиц, с момента описания вида мало что изменилось: орангутаны Тапанули сталкиваются с многими из тех же угроз, что нависали над ними в 2017 году. Среди этих угроз:

незаконная вырубка лесов;

охота;

торговля молодыми орангутанами;

строительство гидроэлектростанции;

золотой рудник.

Все это, по словам исследователей, указывает на то, что у вида попросту нет надежды на выживание. К счастью для животных, в прошлом месяце команда из Фонда сохранения суматранских орангутанов обнаружила орангутанов Тапанули, живущих в лесной зоне в Батанг Тару – ранее об этой популяции не было известно.

Несмотря на то, что это хорошая новость, ученые предупреждают, что для предотвращения полного исчезновения орангутанов Тапанули потребуется больше усилий, чем те, что предпринимаются сегодня. МСОП подсчитал, что без изменения подхода к сохранению вида популяция, вероятно, сократится на 83% в течение следующих трех поколений, каждое из которых длится около 25 лет.

