Найрідкісніший і найновіший вид людиноподібних мавп: у світі залишилося лише 800 особин

8 років тому вчені описали найновіший вид людиноподібних мавп у світі. Але тепер дослідження показують, що тварини є одними з найрідкісніших у світі — у дикій природі залишилося лише кілька сотень особин.

У 2017 році вчені нарешті описали найновіший у світі вид людиноподібних мавп: орангутанг (Pongo tapanuliensis). Відкриття нового виду мало б стати гарною новиною, однак дослідники також виявили, що новий вид є найвразливішим видом людиноподібних мавп з усіх, відомих науці, пише IFLScience.

За оцінками, сьогодні в дикій природі залишилося менше ніж 800 орангутангів Тапанулі, що мешкають на невеликій ділянці в Північній Суматрі, Індонезія. Дослідники вважають, що ареал тварин на острові колись був значно ширшим, проте в період з 1985 по 2007 скоротився на 60%. Основними причинами скорочення популяції вважають:

переобладнання лісових місцезростань для сільськогосподарських і промислових потреб;

незаконне полювання.

У результаті орангутангів Тапанулі було віднесено до категорії "таких, що перебувають під загрозою зникнення". Вчені сподіваються, що виділення нового виду дасть змогу привернути увагу до скрутного становища тварин і послужить стимулом для природоохоронних заходів. Передбачається, що додатковий захист виду та його середовища проживання може сприяти збільшенню популяції.

На жаль, за словами старшої директорки організації із захисту природи Mighty Earth Аманди Гуровіц, з моменту опису виду мало що змінилося: орангутанги Тапанулі стикаються з багатьма з тих самих загроз, що нависали над ними у 2017 році. Серед цих загроз:

незаконна вирубка лісів;

полювання;

торгівля молодими орангутангами;

будівництво гідроелектростанції;

золотий рудник.

Усе це, за словами дослідників, вказує на те, що у виду просто немає надії на виживання. На щастя для тварин, минулого місяця команда з Фонду збереження суматранських орангутангів виявила орангутангів Тапанулі, що живуть у лісовій зоні в Батанг Тару — раніше про цю популяцію не було відомо.

Попри те, що це хороша новина, вчені попереджають, що для запобігання повного зникнення орангутанів Тапанулі знадобиться більше зусиль, ніж ті, що робляться сьогодні. МСОП підрахував, що без зміни підходу до збереження виду популяція, ймовірно, скоротиться на 83% протягом наступних трьох поколінь, кожне з яких триває близько 25 років.

