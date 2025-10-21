Пшеница-мутант может давать в три раза больше урожая: исследование

Новое исследование показало, что можно получить в три раза больше зерна из того же количества пшеницы, что и сейчас, использовав такое же количество земли, воды и удобрений. Такое может стать возможным благодаря генетическому открытию.

Обычно каждый «цветочек» в семенной головке пшеницы производит одну завязь, из которой созревает одно зерно. Но иногда, в природе появляются мутантные растения MOV (многозавязные), у которых может быть до трех завязей на соцветие. Это значит, что каждый цветочек будет давать до трех зерен, вместо одного, пишет New Atlas.

До недавнего времени ученые не могли разобраться в том, какой генетический механизм стоит за таким природным явлением. Команда исследователей из Мэрилендского университета считает, что нашла ответ на этот вопрос. Результаты исследования хотят использовать для селекции более урожайных сортов пшеницы.

В рамках исследования команд картировала ДНК пшеницы MOV, а затем сравнили ее с ДНК обычной пшеницы. В итоге, исследователи выяснили, что обычно неактивный ген пшеницы, который называется WUSCHEL-D1 (WUS-D1), оказался включенным и активным в пшенице MOV.

Этот ген отвечает за развитие тканей, которые используются растением для образования дополнительных женских частей цветка – пестиков и завязь. Ученые считают, что если активировать этот ген в растениях обычной пшеницы, то она начнет давать больше зерна.

«Выявление генетической основы этого признака открывает селекционерам возможность внедрить его в новые сорта пшеницы, потенциально увеличивая количество зерен в колосе и общую урожайность. Используя инструменты редактирования генов, мы теперь можем сосредоточиться на дальнейшем улучшении этого признака для повышения урожайности пшеницы», - говорит соавтор исследования Виджай Тивари.

