Пшеница-мутант может давать в три раза больше урожая: исследование
Новое исследование показало, что можно получить в три раза больше зерна из того же количества пшеницы, что и сейчас, использовав такое же количество земли, воды и удобрений. Такое может стать возможным благодаря генетическому открытию.
Обычно каждый «цветочек» в семенной головке пшеницы производит одну завязь, из которой созревает одно зерно. Но иногда, в природе появляются мутантные растения MOV (многозавязные), у которых может быть до трех завязей на соцветие. Это значит, что каждый цветочек будет давать до трех зерен, вместо одного, пишет New Atlas.
До недавнего времени ученые не могли разобраться в том, какой генетический механизм стоит за таким природным явлением. Команда исследователей из Мэрилендского университета считает, что нашла ответ на этот вопрос. Результаты исследования хотят использовать для селекции более урожайных сортов пшеницы.
В рамках исследования команд картировала ДНК пшеницы MOV, а затем сравнили ее с ДНК обычной пшеницы. В итоге, исследователи выяснили, что обычно неактивный ген пшеницы, который называется WUSCHEL-D1 (WUS-D1), оказался включенным и активным в пшенице MOV.
Этот ген отвечает за развитие тканей, которые используются растением для образования дополнительных женских частей цветка – пестиков и завязь. Ученые считают, что если активировать этот ген в растениях обычной пшеницы, то она начнет давать больше зерна.
«Выявление генетической основы этого признака открывает селекционерам возможность внедрить его в новые сорта пшеницы, потенциально увеличивая количество зерен в колосе и общую урожайность. Используя инструменты редактирования генов, мы теперь можем сосредоточиться на дальнейшем улучшении этого признака для повышения урожайности пшеницы», - говорит соавтор исследования Виджай Тивари.
Напомним, на Галапагосских островах взбунтовались помидоры. Идея о том, что в некоторых случаях эволюция может поворачиваться вспять далеко не нова. Но ученые впервые смогли наблюдать за этим процессом на Галапагосских островах.