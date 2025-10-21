Пшениця-мутант може давати втричі більше врожаю: дослідження

Нове дослідження показало, що можна отримати втричі більше зерна з тієї самої кількості пшениці, що й зараз, використавши таку саму кількість землі, води та добрив. Таке може стати можливим завдяки генетичному відкриттю.

Зазвичай кожна "квіточка" в насіннєвій голівці пшениці продукує одну зав'язь, з якої дозріває одне зерно. Але іноді в природі з'являються мутантні рослини MOV (багатозав'язні), у яких може бути до трьох зав'язей на суцвіття. Це означає, що кожна квіточка буде давати до трьох зерен, замість одного, пише New Atlas.

Донедавна вчені не могли розібратися в тому, який генетичний механізм стоїть за таким природним явищем. Команда дослідників з Мерілендського університету вважає, що знайшла відповідь на це питання. Результати дослідження хочуть використати для селекції більш урожайних сортів пшениці.

У рамках дослідження команд картувала ДНК пшениці MOV, а потім порівняли її з ДНК звичайної пшениці. У підсумку, дослідники з'ясували, що зазвичай неактивний ген пшениці, який називається WUSCHEL-D1 (WUS-D1), виявився увімкненим і активним у пшениці MOV.

Цей ген відповідає за розвиток тканин, які використовуються рослиною для утворення додаткових жіночих частин квітки — маточок і зав'язі. Вчені вважають, що якщо активувати цей ген у рослинах звичайної пшениці, то вона почне давати більше зерна.

"Виявлення генетичної основи цієї ознаки відкриває селекціонерам можливість впровадити її в нові сорти пшениці, потенційно збільшуючи кількість зерен у колосі та загальну врожайність. Використовуючи інструменти редагування генів, ми тепер можемо зосередитися на подальшому поліпшенні цієї ознаки для підвищення врожайності пшениці", — говорить співавтор дослідження Віджай Тіварі.

