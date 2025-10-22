Комары захватывают Землю: насекомые появились в последней стране в мире, где их раньше не было

Ранее ученые заявляли о том, что в мире есть лишь одна страна, в которой полностью отсутствуют комары. Новые наблюдения показывают, что насекомые добрались и до этого места.

Наряду с Антарктидой, Исландия долгое время была одним из немногих мест на Земле, где нет ни одного комара, а также единственной страной в мире, где полностью отсутствуют насекомые. Теперь ученые впервые обнаружили комаров в естественной среде обитания в Исландии, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам энтомолога Исландского института естественных наук Маттиаса Альфредссона, три комара Culiseta annulata, две самки и один самец, были замечены примерно в 30 километрах к северу от столицы Рейкьявика.

Відео дня

Все образцы насекомых были собраны с винных веревок, предназначенных для привлечения моли. Речь о методе добавления сахара в подогретое вино и погружения веревок или полосок ткани в раствор, которые затем развешивают на улице для привлечения насекомых-сладкоежек.

Это первое в истории обнаружение комаров в естественной среде в Исландии. Один экземпляр Aedes nigripes (арктический вид комаров) был пойман много лет назад с самолета в аэропорту Кефлавик, однако этот экземпляр был утерян.

По словам ученых, присутствие комаров в Исландии может указывать на недавний завоз в страну. Предполагается, что насекомые могли прибыть в страну на кораблях или в контейнерах. С другой стороны, повышение температуры, более продолжительное лето и более мягкие зимы, вызванные изменением климата, создают более благоприятные условия для размножения комаров.

Впрочем, Альфредссон не считает, что более теплый климат объясняет новое открытие. Ученые считают, что этот вид комаров хорошо приспособлен к более холодному климату, что позволяет ему переносить долгие и суровые зимы, когда температура опускается ниже нуля. Более того, разнообразие мест размножения, вероятно, еще больше повышает способность вида выживать в сложных условиях Исландии.

Напомним, ранее мы писали о том, что древняя окаменелость ставит под сомнение все, что мы знаем о комарах.

Ранее Фокус писал о том, что найден новый эффективный способ борьбы с комарами.