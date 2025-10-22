Комарі захоплюють Землю: комахи з'явилися в останній країні у світі, де їх раніше не було

Раніше вчені заявляли про те, що у світі є лише одна країна, в якій повністю відсутні комарі. Нові спостереження показують, що комахи дісталися і до цього місця.

Поряд з Антарктидою, Ісландія довгий час була одним із небагатьох місць на Землі, де немає жодного комара, а також єдиною країною у світі, де повністю відсутні комахи. Тепер учені вперше виявили комарів у природному середовищі існування в Ісландії, пише Science Alert.

За словами ентомолога Ісландського інституту природничих наук Маттіаса Альфредссона, трьох комарів Culiseta annulata, двох самок і одного самця, було помічено приблизно за 30 кілометрів на північ від столиці Рейк'явіка.

Усі зразки комах були зібрані з винних мотузок, призначених для приваблення молі. Мова про метод додавання цукру в підігріте вино і занурення мотузок або смужок тканини в розчин, які потім розвішують на вулиці для приваблення комах-ласунів.

Це перше в історії виявлення комарів у природному середовищі в Ісландії. Один екземпляр Aedes nigripes (арктичний вид комарів) був спійманий багато років тому з літака в аеропорту Кефлавік, проте цей екземпляр був загублений.

За словами вчених, присутність комарів в Ісландії може вказувати на нещодавнє завезення в країну. Передбачається, що комахи могли прибути в країну на кораблях або в контейнерах. З іншого боку, підвищення температури, триваліше літо і м'якші зими, спричинені зміною клімату, створюють сприятливіші умови для розмноження комарів.

Утім, Альфредссон не вважає, що тепліший клімат пояснює нове відкриття. Вчені вважають, що цей вид комарів добре пристосований до холоднішого клімату, що дає йому змогу переносити довгі й суворі зими, коли температура опускається нижче нуля. Ба більше, різноманітність місць розмноження, ймовірно, ще більше підвищує здатність виду виживати в складних умовах Ісландії.

