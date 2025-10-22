Названа самая древняя религия в мире: но далеко не все с этим согласны

Индуизм принято считать самой древней религией в мире. Но некоторые ученые не согласны с таким утверждением, подчеркивая, что ответ на этот вопрос намного сложнее, чем кажется.

Истоки религии, которая в последствии стала индуизмом, появилась в долине реки Инд около 4 тыс. лет назад. Но до сих пор ученые не могут установить происхождение этой религии, как и дату ее «рождения». Проблема заключается в том, что у индуизма нет одного основателя или единой священной книги, которая была бы написана в конкретный год или столетие, пишет IFL Science.

Эксперты говорят, что индуизм представляет собой сплав различных культур, древних традиций, философских текстов, а также других практик древнего индийского субконтинента. Поэтому религию очень сложно проследить к ее единому началу. При этом ученые не отрицают, что в индуизме есть по-настоящему древние элементы.

Ситуация немного проясняется с появлением Вед, которые представляют собой древние священные тексты, занявшие центральное место в индуизме. Принято считать, что они были написаны еще в 1500 году до н.э.

Ведический период завершился около 500 года до н.э. Далее ученые выделяют эпоху, которую называют «индуистским синтезом». В этот период большое количество разных идей были объединены в одно целое, которое со временем стало называться индуизмом.

Такие же проблемы существуют и в других религиях. К примеру, иудаизм развивался на протяжении веков благодаря учениям Авраама, Моисея и других ранних деятелей. У этой религии также нет конкретной даты «рождения».

Некоторые ученые утверждают, что история иудаизма насчитывает более 4 тыс. лет. Другие эксперты считают, что люди по-настоящему начали следовать еврейским традициям гораздо позже.

На Индийском континенте аналогичным образом зародились буддизм и джайнизм около VI века до н. э. Но как и другие, эти религии развивались постепенно, а не возникли в одночасье.

Также существуют так называемые «народные религии», которые опирались на идеи и традиции, передаваемые веками, если не тысячелетиями. Их история еще сложнее отследить, многие из них передавались только устно и оставили мало материальных свидетельств.

Напомним, древнейший религиозный текст найден в Шумере. Религия была фундаментальной частью человеческой цивилизации с незапамятных времен. На протяжении тысячелетий люди пытались понять эту таинственную вселенную через истории о божественных существах, монстрах и других сверхъестественных созданиях.