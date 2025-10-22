Названо найдавнішу релігію у світі: але далеко не всі з цим згодні

Індуїзм заведено вважати найдавнішою релігією у світі. Але деякі вчені не згодні з таким твердженням, наголошуючи, що відповідь на це питання набагато складніша, ніж здається.

Початок релігії, яка надалі стала індуїзмом, з'явилася в долині річки Інд близько 4 тис. років тому. Але досі вчені не можуть встановити походження цієї релігії, як і дату її "народження". Проблема полягає в тому, що в індуїзму немає одного засновника або єдиної священної книги, яка була б написана в конкретний рік або століття, пише IFL Science.

Експерти кажуть, що індуїзм являє собою сплав різних культур, давніх традицій, філософських текстів, а також інших практик стародавнього індійського субконтиненту. Тому релігію дуже складно простежити до її єдиного початку. При цьому вчені не заперечують, що в індуїзмі є по-справжньому стародавні елементи.

Відео дня

Ситуація трохи прояснюється з появою Вед, які являють собою стародавні священні тексти, що посіли центральне місце в індуїзмі. Заведено вважати, що вони були написані ще в 1500 році до н.е.

Ведичний період завершився близько 500 року до н.е. Далі вчені виділяють епоху, яку називають "індуїстським синтезом". У цей період велику кількість різних ідей було об'єднано в одне ціле, яке з часом стало називатися індуїзмом.

Такі самі проблеми існують і в інших релігіях. Наприклад, юдаїзм розвивався протягом століть завдяки вченням Авраама, Мойсея та інших ранніх діячів. У цієї релігії також немає конкретної дати "народження".

Деякі вчені стверджують, що історія юдаїзму налічує понад 4 тис. років. Інші експерти вважають, що люди по-справжньому почали слідувати єврейським традиціям набагато пізніше.

На Індійському континенті аналогічним чином зародилися буддизм і джайнізм близько VI століття до н. е. Але як і інші, ці релігії розвивалися поступово, а не виникли відразу.

Також існують так звані "народні релігії", які спиралися на ідеї та традиції, що передавалися століттями, якщо не тисячоліттями. Їхню історію ще складніше відстежити, багато хто з них передавалися тільки усно і залишили мало матеріальних свідчень.

Нагадаємо, найдавніший релігійний текст знайдено в Шумері. Релігія була фундаментальною частиною людської цивілізації з незапам'ятних часів. Протягом тисячоліть люди намагалися зрозуміти цей таємничий всесвіт через історії про божественних істот, монстрів та інших надприродних створінь.