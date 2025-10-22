На пляж в Америке выбросило тысячи розовых желеобразных существ (фото)

Пляж Сисайд в Орегоне заполонили тысячи желеобразных розовых морских существ, которых выбросило на берег из океана. По словам экспертов, это редкое явление, которое можно наблюдать при сочетании сильного прибоя и необычно низкого отлива.

Речь идет о «дышащих кожей» морских огурцах, которые имеют полупрозрачное тело и обычно обитают глубоко в песке. Морские огурцы предпочитают закапываться в песок вдоль линии отлива и дальше, пишет Independent.

Но днем ранее тысячи этих существ обнаружили разбросанными по побережью длиной 3,2 км. Факт масштабного выброса также подтвердила помощник управляющего Сисайдским аквариумом Тиффани Бут.

«Они буквально завалили линию прилива», - написала Бут.

Морские огурцы на пляже в Орегоне

Длина морских огурцов обычно составляет 1,3 см, но эти существа также могут вырастать и до 15 см.

Морские существа могут массово выбрасываться на берег, когда совпадают сильные приливы и отливы. Это происходит несколько раз в год или даже один раз в несколько лет.

Иногда несколько морских огурцов разбросаны по берегу, но во время последнего эпизода на пляже наблюдались большие скопления.

Эксперты говорят, что морские огурцы не могут самостоятельно вернуться в привычную среду обитания, поэтому на пляжах они высыхают и погибают. Выброшенные на берег морские огурцы служат источником питания для прыгунов – пляжных блох, а также других беспозвоночных, которые обитают вдоль линии прилива.

Остатки морских огурцов, вероятно, высохнут и сольются с песком. Эксперт Бут предполагает, что нашествие морских существ полностью исчезнет к концу недели.

Научное название морских огурцов — Leptosynapta clarki. Они обитают вдоль побережья от северной Калифорнии до залива Аляска.

Напомним, ученые обнаружили в океане морского огурца, совсем не похожего на свой вид. В отличие от своих сородичей, которые предпочитают просто валяться на дне океана, этот морской огурец проводит большую часть жизни в движении.