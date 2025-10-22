На пляж в Америці викинуло тисячі рожевих желеподібних істот (фото)

Пляж Сісайд в Орегоні заполонили тисячі желеподібних рожевих морських істот, яких викинуло на берег з океану. За словами експертів, це рідкісне явище, яке можна спостерігати під час поєднання сильного прибою і незвично низького відливу.

Йдеться про морських огірків, які "дихають шкірою", мають напівпрозоре тіло і зазвичай мешкають глибоко в піску. Морські огірки воліють закопуватися в пісок уздовж лінії відливу і далі, пише Independent.

Але днем раніше тисячі цих істот виявили розкиданими узбережжям завдовжки 3,2 км. Факт масштабного викиду також підтвердила помічник керівника Сісайдського акваріума Тіффані Бут.

"Вони буквально завалили лінію припливу", — написала Бут.

Морські огірки на пляжі в Орегоні

Довжина морських огірків зазвичай становить 1,3 см, але ці істоти також можуть виростати й до 15 см.

Морські істоти можуть масово викидатися на берег, коли збігаються сильні припливи та відливи. Це відбувається кілька разів на рік або навіть один раз на кілька років.

Відео дня

Іноді кілька морських огірків розкидані по берегу, але під час останнього епізоду на пляжі спостерігалися великі скупчення.

Експерти кажуть, що морські огірки не можуть самостійно повернутися у звичне середовище існування, тому на пляжах вони висихають і гинуть. Викинуті на берег морські огірки слугують джерелом харчування для стрибунів — пляжних бліх, а також інших безхребетних, які мешкають уздовж лінії припливу.

Залишки морських огірків, імовірно, висохнуть і зіллються з піском. Експерт Бут припускає, що навала морських істот повністю зникне до кінця тижня.

Наукова назва морських огірків — Leptosynapta clarki. Вони мешкають уздовж узбережжя від північної Каліфорнії до затоки Аляска.

Нагадаємо, вчені виявили в океані морського огірка, зовсім не схожого на свій вид. На відміну від своїх родичів, які воліють просто валятися на дні океану, цей морський огірок проводить більшу частину життя в русі.