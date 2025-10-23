Разгадана тайна таблицы из календаря майя: она позволяла делать точные предсказания

Ученые продолжают находить новый значения календаря майя. В этот раз исследователи определили, что древний календарь может предсказывать затмения.

Как и другие древние цивилизации, майя искали в звездном небе благоприятные знаки и божественное провидение. Но календарь майя сильно отличается от тех, что создавались людьми в то время, и это делает его настоящей загадкой для археологов, пишет IFL Science.

В астрологическом календаре майя было 260 дней, и он использовался для предсказания судеб людей. В Дрезденском кодексе, который представляет собой одну из четырех сохранившихся рукописей майя, имеется таблица с 405 новолуниями. Исследователи говорят, что с помощью этой таблицы майя могли с точностью до одного дня предсказывать полнолуние и новолуние.

Эксперты отмечают, что 260-дневный календарь позволял не только предсказывать фазы Луны, но и затмения, которые происходили в разных точках мира. За лунными затмениями могут наблюдать множество людей по всему миру, но солнечные затмения более редкие.

В календаре майя ученые нашли одну проблему. Если таблицу лунного календаря использовать без изменений, то предсказания затмений будут всех хуже и хуже со временем. Но специалисты по календарю майя научились «перезапускать» таблицу лунного календаря через определенные промежутки времени.

«Я выяснил, что в таблице есть две точки, наиболее близкие к точному расположению Земли, Луны и Солнца, что и является датой затмения. Одна из них приходится на 358 месяцев с погрешностью всего в доли дня. Была ещё одна на 223 месяца, с погрешностью примерно в четыре раза больше», - говорит ведущий автор исследования, профессор Джон Джастесон.

Числа 358 и 223 могут показаться просто случайными числами, но это не так. Оба они представляют собой циклы затмений. Цикл инекса (период затмений, - ред.) длится 358 синодических месяцев, а цикл сароса — 223 синодических месяца. Переустановка лунного календаря с использованием этих двух конкретных точек сделала бы прогнозы точным на протяжении сотен лет.

Исследователи предположили, что календарь, скорее всего, был составлен на 1083–1116 или 1116–1140 годы н. э., поэтому он мог бы сработать для предсказания всех затмений, произошедших до сих пор. Таблица включала даже два затмения, которые произошли в последние годы в Мексике.

