"Бабушки и дедушки": археологи обнаружили таинственный город майя, ему почти 3000 лет (фото)

Археологи обнаружили руины города майя на севере Гватемалы, с пирамидами и памятниками, которые указывают на его значимость как важного церемониального места. Древний город назвали “Лос-Абуэлос”, что по-испански означает “Бабушки и дедушки”.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

Археологи обнаружили ранее неизвестный город майя на территории провинции Петен в Гватемале, стране в Центрально Америке. Руины города находятся в 21 километре от важного археологического памятника культуры майя Вашактун.

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Цивилизация майя была высокоразвитой мезоамериканской культурой, оставившей большой след в истории. Корни цивилизации майя можно проследить примерно до 2000 года до нашей эры. Период между 400 и 900 годами нашей эры считается классическим периодом и пиком развития этой цивилизации. Цивилизация майя процветала на территории современной южной Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса. В XVI веке испанские конкистадоры покорили майя и завоевали их территорию.

Археологи обнаружили новый город майя площадью 16 квадратных километров в ранее не исследованных частях местности возле древнего города майя Вашактун. Ученые считают, что город возник примерно между 800 и 500 годами до нашей эры, в так называемый средний доклассический период истории майя. Это был один из древнейших и важнейших церемониальных центров цивилизации майя на раннем этапе развития в этом регионе, который сейчас покрыт джунглями.

Древний город майя назвали "Лос-Абуэлос", что по-испански означает "Бабушки и дедушки". Название города происходит от обнаруженных двух человекоподобных скульптур, изображающих то, что археологи считают "парой предков".

Две человекоподобные скульптур, изображающие то, что археологи считают "парой предков" Фото: ScienceAlert

Эти фигуры, датируемые 500–300 годами до н. э., предлагают убедительный взгляд на древние ритуальные практики поклонения предкам, которые могли быть центральными в верованиях жителей Лос-Абуэлоса.

Представители министерства культуры Гватемалы описали город, как место, обладающее "замечательным архитектурным планированием", пирамидами и памятниками, украшенными уникальными фресками. Это предполагает сложный уровень общественной организации и художественного выражения на раннем этапе цивилизации майя.

Рядом с городом археологи также обнаружили 33-метровую пирамиду, украшенную фресками доклассического периода и имеющую уникальную систему каналов. Это заставило ученых предположить, что существовал ранее неизвестный городской треугольник.

Как уже писал Фокус, рабочие в Аргентине нашли останки "человека-муравья", его череп имеет необычную форму. Ученые озадачены необычно деформированным черепом.

Также Фокус писал о том, что до Великой стены китайские правители построили Великий ров и он нужен был не для защиты. Задолго до того, как была построена Великая Китайская стена, другие монументальные сооружения были возведены поперек евразийских степей. Эти сооружения не предназначались для защиты от монгольских армий, а скорее для демонстрации власти.