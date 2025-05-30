"Бабусі й дідусі": археологи виявили таємниче місто майя, йому майже 3000 років (фото)

Археологи виявили руїни міста майя на півночі Гватемали, з пірамідами і пам'ятниками, які вказують на його значимість як важливого церемоніального місця. Стародавнє місто назвали "Лос-Абуелос", що іспанською означає "Бабусі й дідусі".

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Про це пише Interesting Engineering.

Археологи виявили раніше невідоме місто майя на території провінції Петен у Гватемалі, країні в Центральній Америці. Руїни міста розташовані за 21 кілометр від важливої археологічної пам'ятки культури майя Вашактун.

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Цивілізація майя була високорозвиненою мезоамериканською культурою, що залишила великий слід в історії. Коріння цивілізації майя можна простежити приблизно до 2000 року до нашої ери. Період між 400 і 900 роками нашої ери вважається класичним періодом і піком розвитку цієї цивілізації. Цивілізація майя процвітала на території сучасної південної Мексики, Гватемали, Белізу, Сальвадору і Гондурасу. У XVI столітті іспанські конкістадори підкорили майя і завоювали їхню територію.

Археологи виявили нове місто майя площею 16 квадратних кілометрів у раніше не досліджених частинах місцевості біля стародавнього міста майя Вашактун. Вчені вважають, що місто виникло приблизно між 800 і 500 роками до нашої ери, у так званий середній докласичний період історії майя. Це був один із найдавніших і найважливіших церемоніальних центрів цивілізації майя на ранньому етапі розвитку в цьому регіоні, який зараз вкритий джунглями.

Стародавнє місто майя назвали "Лос-Абуелос", що іспанською означає "Бабусі й дідусі". Назва міста походить від виявлених двох людиноподібних скульптур, що зображують те, що археологи вважають "парою предків".

Дві людиноподібні скульптури, що зображують те, що археологи вважають "парою предків" Фото: ScienceAlert

Ці фігури, датовані 500-300 роками до н. е., пропонують переконливий погляд на стародавні ритуальні практики поклоніння предкам, які могли бути центральними у віруваннях жителів Лос-Абуелоса.

Представники міністерства культури Гватемали описали місто, як місце, що має "чудове архітектурне планування", піраміди і пам'ятники, прикрашені унікальними фресками. Це передбачає складний рівень суспільної організації та художнього вираження на ранньому етапі цивілізації майя.

Поруч із містом археологи також виявили 33-метрову піраміду, прикрашену фресками докласичного періоду, яка має унікальну систему каналів. Це змусило вчених припустити, що існував раніше невідомий міський трикутник.

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