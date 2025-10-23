Розгадано таємницю таблиці з календаря мая: вона давала змогу робити точні передбачення

Учені продовжують знаходити нове значення календаря мая. Цього разу дослідники визначили, що стародавній календар може передбачати затемнення.

Як і інші стародавні цивілізації, мая шукали в зоряному небі сприятливі знаки та божественне провидіння. Але календар майя сильно відрізняється від тих, що створювалися людьми в той час, і це робить його справжньою загадкою для археологів, пише IFL Science.

В астрологічному календарі мая було 260 днів, і його використовували для передбачення доль людей. У Дрезденському кодексі, який являє собою один із чотирьох збережених рукописів мая, є таблиця з 405 молодиками. Дослідники кажуть, що за допомогою цієї таблиці майя могли з точністю до одного дня передбачати повний місяць і молодик.

Експерти зазначають, що 260-денний календар давав змогу не тільки передбачати фази Місяця, а й затемнення, які відбувалися в різних точках світу. За місячними затемненнями можуть спостерігати безліч людей по всьому світу, але сонячні затемнення більш рідкісні.

У календарі мая вчені знайшли одну проблему. Якщо таблицю місячного календаря використовувати без змін, то передбачення затемнень будуть дедалі гіршими й гіршими з часом. Але фахівці з календаря мая навчилися "перезапускати" таблицю місячного календаря через певні проміжки часу.

"Я з'ясував, що в таблиці є дві точки, найближчі до точного розташування Землі, Місяця і Сонця, що і є датою затемнення. Одна з них припадає на 358 місяців із похибкою всього в частки дня. Була ще одна на 223 місяці, з похибкою приблизно вчетверо більшою", — говорить провідний автор дослідження, професор Джон Джастесон.

Числа 358 і 223 можуть здатися просто випадковими числами, але це не так. Обидва вони являють собою цикли затемнень. Цикл інекса (період затемнень, — ред.) триває 358 синодичних місяців, а цикл сароса — 223 синодичних місяці. Перевстановлення місячного календаря з використанням цих двох конкретних точок зробило б прогнози точними протягом сотень років.

Дослідники припустили, що календар, найімовірніше, було складено на 1083-1116 або 1116-1140 роки н.е., тому він міг би спрацювати для передбачення всіх затемнень, які відбулися досі. Таблиця включала навіть два затемнення, які відбулися в останні роки в Мексиці.

