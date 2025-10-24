В Ботсване нашли редкий алмаз, весом 37,4 карата: камень состоит из двух половин (фото)

В Ботсване нашли редкий двухцветный алмаз, одна часть которого розовая, а другая – прозрачная. Эксперты говорят, что драгоценный камень образовался в два этапа.

Розово-прозрачный бриллиант имеет размер примерно 24,3 х 16 х 14,5 миллиметра, а вес - 37,41 карата, согласно данным Геммологического института Америки (GIA), пишет Live Science.

Эксперты считают, что розовая половина камня образовалась первой, и вполне вероятно, что изначально она не была розовой, говорит старший менеджер по идентификации алмазов в GIA Салли Итон-Маганья.

“Розовая часть изначально была бесцветной, а после пластически деформировалась, вероятно, в результате горообразования миллионы лет назад. Бесцветная часть камня образовалась несколько позже”, - говорит Итон-Маганья.

По ее словам, розовые алмазы очень редкие, и до конца не известно, как они формируются. Алмазы зарождаются на глубине более 160 км под поверхность, прямиком в мантии планеты. Экстремальные температуры и давление связывают атомы углерода в плотную решетку, такая структура может быстро подниматься на поверхность благодаря вулканической активности.

Розово-прозрачный бриллиант имеет размер примерно 24,3 х 16 х 14,5 миллиметра Фото: Tebogo Hambira/GIA

Цвет алмазов может меняться из-за примесей, которые попадают внутрь их решетки, но такое случается крайне редко. Дело в том, что на Земле не слишком много элементов, которые были бы настолько малы, чтобы проникнуть в структуру минерала.

Но есть и другой способ, с помощью которого алмазы могут менять свой цвет. К примеру, зеленый оттенок камни приобретают под действием радиации, если в близлежащих породах есть такие элементы, как уран. Он может “воровать” атомы углерода и создавать пробелы в структуре минерала.

Но розовые минералы – это продукт структурной деформации. Иными словами, кристаллическая решетка камня была изогнута или сжата в результате геологических процессов. Также для этого потребуется оптимальная температура и давление, потому как слишком сильная деформация делает камни коричневыми.

“Коричневых алмазов очень много, а розовых — очень, очень мало”, - говорит старший научный сотрудник геологического факультета Университета Кёртина в Австралии Люк Дусе.

Для того, чтобы алмаз имел два четко выраженные цветовые зоны, он должен был формироваться в два этапа. Сперва сформировалась и деформировалась розовая половина, а потом появилась бесцветная половина, чья кристаллическая решетка осталась неизменной.

Это не первый двухцветный алмаз, который был найден. Но эксперты GIA говорят, что похожие двухцветные камни были намного меньше по размеру – не более 2 карат.

На руднике Карове в Ботсване ранее уже находили другие впечатляющие алмазы. К примеру, горняки нашли второй по величине необработанный алмаз из когда-либо добытых. Это был гигантский бриллиант весом 2488 карат, который был назван «Мотсведи», а также розовый бриллиант «Бойтумело» весом 62 карата.

Напомним, ученые раскрыли секрет одного из самых редких алмазов в мире стоимостью $2,6 млн. Впервые ученые изучили один из самых крупных и редких обработанных алмазов в мире, который известен как бриллиант Winston Red. Этот бриллиант является одним из самых загадочных, но некоторые секреты удалось раскрыть.