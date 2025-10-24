У Ботсвані знайшли рідкісний алмаз, вагою 37,4 карата: камінь складається з двох половин (фото)

У Ботсвані знайшли рідкісний двоколірний алмаз, одна частина якого рожева, а інша — прозора. Експерти кажуть, що дорогоцінний камінь утворився у два етапи.

Рожево-прозорий діамант має розмір приблизно 24,3 х 16 х 14,5 міліметра, а вага — 37,41 карата, згідно з даними Гемологічного інституту Америки (GIA), пише Live Science.

Експерти вважають, що рожева половина каменю утворилася першою, і цілком імовірно, що спочатку вона не була рожевою, каже старша менеджерка з ідентифікації алмазів у GIA Саллі Ітон-Маганья.

"Рожева частина спочатку була безбарвною, а потім пластично деформувалася, ймовірно, внаслідок горотворення мільйони років тому. Безбарвна частина каменю утворилася дещо пізніше", — каже Ітон-Маганья.

За її словами, рожеві алмази дуже рідкісні, і до кінця не відомо, як вони формуються. Алмази зароджуються на глибині понад 160 км під поверхню, прямо в мантії планети. Екстремальні температури і тиск пов'язують атоми вуглецю в щільну решітку, така структура може швидко підніматися на поверхню завдяки вулканічній активності.

Відео дня

Рожево-прозорий діамант має розмір приблизно 24,3 х 16 х 14,5 міліметра Фото: Tebogo Hambira/GIA

Колір алмазів може змінюватися через домішки, які потрапляють всередину їхньої решітки, але таке трапляється вкрай рідко. Річ у тім, що на Землі не надто багато елементів, які були б настільки малі, щоб проникнути в структуру мінералу.

Але є й інший спосіб, за допомогою якого алмази можуть змінювати свій колір. Наприклад, зеленого відтінку каміння набуває під дією радіації, якщо в довколишніх породах є такі елементи, як уран. Він може "красти" атоми вуглецю і створювати прогалини в структурі мінералу.

Але рожеві мінерали — це продукт структурної деформації. Іншими словами, кристалічна решітка каменю була вигнута або стиснута внаслідок геологічних процесів. Також для цього потрібні оптимальні температура і тиск, тому що занадто сильна деформація робить камені коричневими.

"Коричневих алмазів дуже багато, а рожевих — дуже, дуже мало", — каже старший науковий співробітник геологічного факультету Університету Кертіна в Австралії Люк Дусе.

Для того, щоб алмаз мав дві чітко виражені колірні зони, він мав формуватися у два етапи. Спершу сформувалася і деформувалася рожева половина, а потім з'явилася безбарвна половина, чия кристалічна решітка залишилася незмінною.

Це не перший двоколірний алмаз, який був знайдений. Але експерти GIA кажуть, що схожі двоколірні камені були набагато меншими за розміром — не більше 2 карат.

На руднику Карове в Ботсвані раніше вже знаходили інші вражаючі алмази. Наприклад, гірники знайшли другий за величиною необроблений алмаз із коли-небудь видобутих. Це був гігантський діамант вагою 2488 карат, який був названий "Мотсведі", а також рожевий діамант "Бойтумело" вагою 62 карати.

Нагадаємо, вчені розкрили секрет одного з найрідкісніших діамантів у світі вартістю $2,6 млн. Уперше вчені вивчили один з найбільших і найрідкісніших оброблених діамантів у світі, який відомий як діамант Winston Red. Цей діамант є одним із найзагадковіших, але деякі секрети вдалося розкрити.