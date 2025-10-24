Осенью выпадает больше волос: ученые говорят, что это вовсе не миф

Большинство людей замечают, что их волосы начинают выпадать сильнее с наступлением холодов. Ученые говорят, что это вовсе не миф, и у наших волос действительно есть «осенняя линька».

Многие люди осенью замечают, что на их расческах собирается все больше и больше выпавших волос. Эксперты говорят, что в большинстве случаев это вполне нормальная реакция организма на смену времен года, пишет Daily Mail.

«В среднем на голове у нас растет около 100 тыс. волос, и около 10% из них постоянно выпадает», - говорит дерматолог Пол Фаррант, который специализируется на заболеваниях волос и кожи головы.

Но изменение окружающей среды, такие как, падение температуры, могут оказывать влияние на цикл роста волос. Именно это приводит к повышенному выпадению волос в холодные месяцы. Эксперты называют это явление сезонным выпадением волос, которое начинается примерно с сентября.

Відео дня

У человеческих волос существует четко выраженные фазы роста. На последних фазах происходит выпадение старых волосы, которые освобождают место для новых. Первые три фазы известны как анаген, катаген и телоген, они охватывают рост и созревание волос, а также активность волосяных фолликулов, которые производят отдельные волосы.

«У каждого волосяного фолликула своя временная шкала, то есть примерно с года каждый фолликул начинает выполнять свою функцию. Когда цикл подходит к концу, волосяной фолликул сжимается и переходит в фазу покоя, известную как телоген», - говорит дерматолог.

Фаррант также добавляет, что после телогена волосы начинают выпадать, так как фолликул нового волоса удлиняется и вытесняет старые волосы.

«Но при сезонном выпадении волос наблюдается некоторая синхронизация, поэтому большая доля волос перестает расти одновременно», - отмечает эксперт.

Исследователи считают, что сезонное выпадение волос также может быть связано с некоторыми нюансами в летний период. К примеру, летом организм подвергается повышенному воздействию витамина D, который заставляет большое количество волос выпадать при понижении температуры.

«Но хорошая новость заключается в том, что сезонное выпадение волос длится относительно недолго, около трех месяцев, и вы никогда не теряете тонны волос», - подчеркивает эксперт.

Фаррант говорит, что за помощью стоит обратиться, если волосы начинают выпадать пучками, а на голове появляются участки облысения.

Но, чтобы минимизировать сезонное выпадение волос, эксперты советуют придерживаться сбалансированного питания, богатого белком, чтобы дать волосам дополнительный импульс зимой.

Дефицит питательных веществ также может привести к выпадению волос. В связи с этим доктор Фаррант рекомендует употреблять продукты, богатые железом, омега-3 жирными кислотами, цинком и фолиевой кислотой для здорового роста волос.

Напомним, почему волосы на теле никогда не будут такими длинными, как на голове. Исследователи настаивают, есть причина, почему наши волосы на теле никогда не станут невероятно длинными.