Восени випадає більше волосся: вчені кажуть, що це зовсім не міф

Більшість людей помічають, що їхнє волосся починає випадати сильніше з настанням холодів. Вчені кажуть, що це зовсім не міф, і у нашого волосся дійсно є "осіннє линяння".

Багато людей восени помічають, що на їхніх гребінцях збирається дедалі більше волосся, що випало. Експерти кажуть, що в більшості випадків це цілком нормальна реакція організму на зміну пір року, пише Daily Mail.

"У середньому на голові в нас росте близько 100 тис. волосин, і близько 10% з них постійно випадає", — каже дерматолог Пол Фаррант, який спеціалізується на захворюваннях волосся і шкіри голови.

Але зміна довкілля, як-от падіння температури, можуть впливати на цикл росту волосся. Саме це призводить до підвищеного випадіння волосся в холодні місяці. Експерти називають це явище сезонним випадінням волосся, яке починається приблизно з вересня.

У людського волосся існує чітко виражені фази росту. На останніх фазах відбувається випадання старого волосся, яке звільняє місце для нового. Перші три фази відомі як анаген, катаген і телоген, вони охоплюють ріст і дозрівання волосся, а також активність волосяних фолікулів, що виробляють окремі волосини.

"У кожного волосяного фолікула своя часова шкала, тобто приблизно з року кожен фолікул починає виконувати свою функцію. Коли цикл добігає кінця, волосяний фолікул стискається і переходить у фазу спокою, відому як телоген", — каже дерматолог.

Фаррант також додає, що після телогену волосся починає випадати, оскільки фолікул нової волосини подовжується і витісняє старе волосся.

"Але під час сезонного випадіння волосся спостерігається деяка синхронізація, тому більша частка волосся перестає рости одночасно", — зазначає експерт.

Дослідники вважають, що сезонне випадіння волосся також може бути пов'язане з деякими нюансами в літній період. Наприклад, влітку організм піддається підвищеному впливу вітаміну D, який змушує велику кількість волосся випадати при зниженні температури.

"Але хороша новина полягає в тому, що сезонне випадіння волосся триває відносно недовго, близько трьох місяців, і ви ніколи не втрачаєте тонни волосся", — підкреслює експерт.

Фаррант каже, що по допомогу варто звернутися, якщо волосся починає випадати пучками, а на голові з'являються ділянки облисіння.

Але, щоб мінімізувати сезонне випадіння волосся, експерти радять дотримуватися збалансованого харчування, багатого на білок, щоб дати волоссю додатковий імпульс взимку.

Дефіцит поживних речовин також може призвести до випадіння волосся. У зв'язку з цим доктор Фаррант рекомендує вживати продукти, багаті залізом, омега-3 жирними кислотами, цинком і фолієвою кислотою для здорового росту волосся.

