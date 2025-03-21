Чому волосся на тілі ніколи не буде таким довгим, як на голові: учені дали відповідь

Дослідники наполягають, є причина, чому наше волосся на тілі ніколи не стане неймовірно довгим.

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Волосся може бути кучерявим, прямим, густим, тонким, чорним, світлим або каштановим. Воно також може бути довгим або коротким, тонким або густим. Величезна різноманітність наших генів і довкілля вказує на те, що людське волосся дуже різниться. Утім, не так уже й логічно, що різні типи волосся можуть бути присутніми на одному тілі, пише Popular Science.

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За словами дерматолога Елізабет Гаушманд, на наших тілах представлено кілька типів волосся:

пушкове волосся покриває практично все наше тіло, але його нелегко побачити;

термінальне волосся росте на голові, грудях, пахвах і лобку — воно товстіше і темніше.

Проте вчені зазначають, що термінальні волосини однакові. Наприклад, волосся на голові може бути значно довшим, ніж на решті тіла. Але чому це так?

По-перше, кожна волосина на нашому тілі проростає з фолікула, розташованого в шарі дерми нашої шкіри. За словами Гаушманд, кожен фолікул росте в регулярному циклі й складається з декількох фраз:

анаген — фаза росту;

катаген — фаза регресії;

телоген — фази спокою;

екзоген — випадання.

Під час анагену волосяний фолікул виробляє новий стрижень — частину фолікула, яка виступає над шкірою. Водночас фаза анагену, коли волосся росте особливо активно, значно довша для волосся на голові — відомо, що ці клітини можуть залишатися в анагені впродовж кількох років.

За словами дерматолога, головного дослідника та медичного директора Центру лікування та досліджень дерматології в Далласі Росса Радускі, анаген насправді можна порівняти з підлітковим віком людини. Простими словами, якщо ми не максимізуємо свій зріст на той час, коли станемо дорослими, наш зріст буде зростом, який ми матимемо до кінця нашого життя. Водночас клітини волосся на тілі мають фази анагена, які тривають лише кілька тижнів або місяців, що дає їм менше часу для росту.

Наше термінальне волосся на тілі — це не просто коротке волосся на голові. Воно відрізняється за текстурою, а часто і за кольором. За словами Радуски, зміна текстури пов'язана з тим, як наші фолікули по-різному реагують на гормональні впливи, а також на вплив довкілля — зокрема, одягу і способу життя. Водночас зміна кольору пов'язана з гормоном під назвою меланін — він виділяється з того ж типу клітин, який створює пігмент шкіри. Цей меланін також забарвлює наше волосся.

Цікаво, що вік змінює не тільки колір волосся — густота волосся також може зменшуватися з віком. При цьому лисі чоловіки, наприклад, все ще можуть зберігати густе волосся на тілі. Вчені пояснюють, це пов'язано з перетворенням тестостерону в міру того, як людина стає старшою. Фермент, званий 5-альфа-редуктазою, перетворює гормон на дигідротестостерон. Цей гормон стискає волосяні фолікули та змушує їх виробляти тонше волосся.

Дослідники також зазначають, що відмінна лінія росту волосся, створювана облисінням за чоловічим типом, зумовлена положенням рецепторів. Водночас у жінок ці рецептори розташовані в більш централізованому розташуванні — саме тому у жінок волосся просто стає тоншим по всьому периметру голови.

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