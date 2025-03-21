Почему волосы на теле никогда не будут такими длинными, как на голове: ученые дали ответ

Исследователи настаивают, есть причина, почему наши волосы на теле никогда не станут невероятно длинными.

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Волосы могут быть вьющимися, прямыми, густыми, тонкими, черными, светлыми или каштановыми. Они также могут быть длинными или короткими, тонкими или густыми. Огромное разнообразие наших генов и окружающей среды указывает на то, что человеческие волосы сильно различаются. Впрочем, не так уж логично, что разные типы волос могут присутствовать на одном теле, пишет Popular Science.

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По словам дерматолога Элизабет Хаушманд, на наших телах представлено несколько типов волос:

пушковые волосы покрывают практически все наше тело, но их нелегко увидеть;

терминальные волосы растут на голове, груди, подмышках и лобке — они толще и темнее.

Однако ученые отмечают, что терминальные волосы одинаков. Например, волосы на голове могут быть значительно длиннее, чем на остальном теле. Но почему это так?

Во-первых, каждый волос на нашем теле прорастает из фолликула, расположенного в слое дермы нашей кожи. По словам Хаушманд, каждый фолликул растет в регулярном цикле и состоит из нескольких фраз:

анаген — фаза роста;

катаген — фаза регрессии;

телоген — фазы покоя;

экзоген — выпадения.

Во время анагена волосяной фолликул производит новый стержень — часть фолликула, которая выступает над кожей. В то же время фаза анагена, когда волосы растут особенно активно, значительно длиннее для волос на голове — известно, что эти клетки могут оставаться в анагене в течение нескольких лет.

По словам дерматолога, главного исследователя и медицинского директора Центра лечения и исследований дерматологии в Далласе Росса Радуски, анаген в действительности можно сравнить с подростковым возрастом человека. Простыми словами, если мы не максимизируем свой рост к тому времени, когда станем взрослыми, наш рост будет ростом, который мы будем иметь до конца нашей жизни. В то же время клетки волос на теле имеют фазы анагена, длящиеся всего несколько недель или месяцев, что дает им меньше времени для роста.

Наши терминальные волосы на теле — это не просто короткие волосы на голове. Они отличаются по текстуре, а часто и по цвету. По словам Радуски, изменение текстуры связано с тем, как наши фолликулы по-разному реагируют на гормональные влияния, а также воздействие окружающей среды — в том числе одежды и образа жизни. В то же время изменение цвета связано с гормоном под названием меланин — он выделяется из того же типа клеток, который создает пигмент кожи. Этот меланин также окрашивает наши волосы.

Любопытно, что возраст меняет не только цвет волос — густота волос также может уменьшаться с возрастом. При этом лысые мужчины, например, все еще могут сохранять густые волосы на теле. Ученые объясняют, это связано с преобразованием тестостерона по мере того, как человек становится старше. Фермент, называемый 5-альфа-редуктазой, превращает гормон в дигидротестостерон. Этот гормон сжимает волосяные фолликулы и заставляет их производить более тонкие волосы.

Исследователи также отмечают, что отличительная линия роста волос, создаваемая облысением по мужскому типу, обусловлена положением рецепторов. В то же время у женщин эти рецепторы находятся в более централизованном расположении — именно поэтому у женщин волосы просто становятся более тонкими по всему периметру головы.

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