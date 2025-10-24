Люди с непереносимостью глютена, скорее всего, могут его усваивать: исследование

В настоящее время у каждого десятого человека в мире обнаруживается чувствительность к глютену. Новое исследование показало, что большинство людей, считающих, что у них есть такая проблема, могут ошибаться.

Результаты исследования, опубликованные в уважаемом медицинском журнале The Lancet, позволили провести черту между двумя состояниями: целиакией – аутоиммунное заболевание, вызываемое глютеном, а также более распространенной нецелиакийной чувствительностью к глютену (НГБЦ), пишет Independent.

Полученные данные, командой из Мельбурнского университета, переворачивают устоявшиеся представления многих людей о чувствительности к глютену. Исследователи считают, что стандарты определения, диагностики и лечения этого состояния должны быть пересмотрены.

«Миллионы людей во всем мире избегают глютена, полагая, что он вредит их кишечнику, часто после того, как столкнулись с реальными симптомами — от легкого дискомфорта до серьезного расстройства. Улучшение нашего научного и клинического понимания состояния, которым страдают до 15% населения мира, невероятно важно», - говорит автор исследования Джессика Биекерски.

Во время исследования выяснилось, что люди с синдромом раздраженного кишечника (СРК), которые якобы страдают от чувствительности к глютену, одинаково реагируют на глютен, пшеницу и плацебо.

«Это говорит о том, что то, как люди ожидают и интерпретируют ощущения в кишечнике, может существенно влиять на их симптомы», - объясняет автор исследования.

Команда считает, что непереносимость глютена может быть частью спектра взаимодействия кишечника и мозга. Иными словами, неприятные ощущения в желудке вызывает вовсе не глютен, а к примеру, синдром раздраженного кишечника.

Такое открытие может сыграть важную роль для людей, которые самостоятельно контролируют свои кишечные симптомы, а также для врачей, которые назначают ограничительные диеты.

Напомним, ученые связали глютен с воспалением мозга. Исследователи говорят, что такие повреждения мозга могут приводить к лишнему весу и высокому уровню сахара в крови.