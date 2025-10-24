Люди з непереносимістю глютену, найімовірніше, можуть його засвоювати: дослідження

Нині у кожної десятої людини у світі виявляється чутливість до глютену. Нове дослідження показало, що більшість людей, які вважають, що у них є така проблема, можуть помилятися.

Результати дослідження, опубліковані в шанованому медичному журналі The Lancet, дали змогу провести межу між двома станами: целіакією — аутоімунним захворюванням, яке спричиняється глютеном, а також більш поширеною нецеліакійною чутливістю до глютену (НГБЦ), пише Independent.

Отримані дані, командою з Мельбурнського університету, перевертають усталені уявлення багатьох людей про чутливість до глютену. Дослідники вважають, що стандарти визначення, діагностики та лікування цього стану мають бути переглянуті.

"Мільйони людей у всьому світі уникають глютену, вважаючи, що він шкодить їхньому кишківнику, часто після того, як зіткнулися з реальними симптомами — від легкого дискомфорту до серйозного розладу. Поліпшення нашого наукового та клінічного розуміння стану, на який страждають до 15% населення світу, неймовірно важливе", — каже авторка дослідження Джессіка Бієкерскі.

Під час дослідження з'ясувалося, що люди із синдромом подразненого кишківника (СПК), які нібито страждають від чутливості до глютену, однаково реагують на глютен, пшеницю та плацебо.

"Це говорить про те, що те, як люди очікують та інтерпретують відчуття в кишківнику, може суттєво впливати на їхні симптоми", — пояснює автор дослідження.

Команда вважає, що непереносність глютену може бути частиною спектра взаємодії кишківника і мозку. Іншими словами, неприємні відчуття в шлунку викликає зовсім не глютен, а, наприклад, синдром подразненого кишківника.

Таке відкриття може зіграти важливу роль для людей, які самостійно контролюють свої кишкові симптоми, а також для лікарів, які призначають обмежувальні дієти.

