Названы продукты, которые никогда не следует оставлять в дверце холодильника: о чем речь

Исследователи назвали несколько продуктов, которые люди то и дело оставляют в дверце холодильника – на самом деле нам не следует делать этого.

В современных холодильниках есть полки, выдвижные ящики для фруктов и овощей, а также небольшие отделения для яиц и свет, который включается только при открытии дверцы. Однако ученые считают, в не все в них так уж продумано. Например, полки внутри дверцы идеально подходят для хранения масла, молока и яиц – и все же, эксперты считают, что это едва ли не худшее место для всех этих продуктов, пишет IFLScience.

Какие продукты не стоит хранить в дверцах холодильника?

По словам дипломированного диетолога-нутрициолога Кэтлин Бенсон, каждый раз, когда мы открываем холодильник, внутрь врывается теплый воздух, и первым делом он попадает именно на дверные полки. Однако эксперты отмечают, что дело не только в повышении температуры – постоянное нагревание и охлаждение может привести к тому, что масло снова и снова будет становиться мягким, а затем твердым, что ускоряет порчу, а также способствует появлению прогорклости.

Эксперты также не рекомендуют хранить в дверце холодильника молоко, яйца, сырое мясо, морепродукты, мягкий сыр и остатки еды. Дело в том, что молоко, яйца и другие молочные продукты очень чувствительны к перепадам температуры, что может способствовать их порче.

Если эти продукты не стоит хранить в дверце, то где? Исследователи считают, что их следует хранить ближе к задней части нижней полки холодильника, которая, как правило, является самой холодной частью холодильника. Задняя часть нижней полки сохраняет наиболее постоянную температуру, что делает ее идеальным местом для продуктов, чувствительных к перепадам температуры.

Для хранения остатков еды следует хранить на верхней полке. Дело в том, что температура на верхней полке холодильника не такая низкая, как на нижней – это идеальное место для предотвращения потенциального заражения другими ингредиентами, которые могут протекать сверху.

Какие продукты следует хранить на полках в дверце холодильника?

По словам экспертов, дверцы холодильника отлично подходят для хранения продуктов, менее чувствительных к температуре, например:

приправы;

соленья;

джемы;

напитки.

И все же, даже в этом случае стоит быть осторожными. Исследователи считают, что в дверцах холодильника следует очень осторожно хранить стеклянные банки, которые могут легко упасть и разбиться. Впрочем, небольшие стеклянные банки и бутылки могут быть приемлемы, если их сжать и закрепить другими предметами.

В идеале все, что хранится в дверце холодильника, должно быть тяжелым, чтобы оно не могло опрокинуться и соскользнуть.

