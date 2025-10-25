Названо продукти, які ніколи не слід залишати у дверцятах холодильника: про що йдеться

Дослідники назвали кілька продуктів, які люди раз у раз залишають у дверцятах холодильника — насправді нам не слід робити цього.

У сучасних холодильниках є полиці, висувні шухляди для фруктів і овочів, а також невеликі відділення для яєць і світло, що вмикається тільки під час відчинення дверцят. Однак учені вважають, що не все в них так вже продумано. Наприклад, полиці всередині дверцят ідеально підходять для зберігання олії, молока та яєць — і все ж, експерти вважають, що це чи не найгірше місце для всіх цих продуктів, пише IFLScience.

Які продукти не варто зберігати у дверцятах холодильника?

За словами дипломованого дієтолога-нутриціолога Кетлін Бенсон, щоразу, коли ми відчиняємо холодильник, всередину вривається тепле повітря, і насамперед воно потрапляє саме на дверні полиці. Однак експерти зазначають, що річ не тільки в підвищенні температури — постійне нагрівання й охолодження може призвести до того, що олія знову і знову ставатиме м'якою, а потім твердою, що прискорює псування, а також сприяє появі згірклості.

Експерти також не рекомендують зберігати у дверцятах холодильника молоко, яйця, сире м'ясо, морепродукти, м'який сир і залишки їжі. Річ у тім, що молоко, яйця та інші молочні продукти дуже чутливі до перепадів температури, що може сприяти їхньому псуванню.

Якщо ці продукти не варто зберігати у дверцятах, то де? Дослідники вважають, що їх слід зберігати ближче до задньої частини нижньої полиці холодильника, яка, як правило, є найхолоднішою частиною холодильника. Задня частина нижньої полиці зберігає найбільш постійну температуру, що робить її ідеальним місцем для продуктів, чутливих до перепадів температури.

Для зберігання залишків їжі слід зберігати на верхній полиці. Річ у тім, що температура на верхній полиці холодильника не така низька, як на нижній — це ідеальне місце для запобігання потенційному зараженню іншими інгредієнтами, що можуть протікати зверху.

Які продукти слід зберігати на полицях у дверцятах холодильника?

За словами експертів, дверцята холодильника чудово підходять для зберігання продуктів, менш чутливих до температури, наприклад:

приправи;

соління;

джеми;

напої.

Та все ж, навіть у цьому випадку варто бути обережними. Дослідники вважають, що у дверцятах холодильника слід дуже обережно зберігати скляні банки, які можуть легко впасти й розбитися. Утім, невеликі скляні банки та пляшки можуть бути прийнятні, якщо їх стиснути та закріпити іншими предметами.

В ідеалі все, що зберігається у дверцятах холодильника, має бути важким, щоб воно не могло перекинутися і зіслизнути.

