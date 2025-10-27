Как защититься от медведя: ученые из Японии рассказали, какую позу нужно принять

Новое исследование обнаружило лучшую защитную позу при встрече с медведем. Авторы исследования говорят, что она поможет спасти жизнь и избежать тяжелых травм.

В этом году в Японии было зафиксировано рекордное количество смертельных случаев с медведями. По данным Министерства окружающей среды, медведи в стране убили девять человек, пишет Independent.

Ученые из Университета Акита обследовали 70 человек, которые ранее пострадали от нападений медведей. Они выяснили, что наиболее распространенными были травмы лица, кистей и предплечий. Но семь пострадавших, которые во время нападения медведей лежали лицом вниз, закрывая голову и шею, смогли избежать серьезных травм.

В рамках исследования ученые анализировали не только рассказы выживших, но и связали данные с информацией из медкарт о тяжести травм. Таким образом команда смогла впервые получить результаты, основанные на фактических данных.

Из 70 рассмотренных случаев 23 были тяжелыми, с множественными травмами, потребовавшими общей анестезии и ампутации пальцев и других конечностей.

«Было 23 тяжелых случая, шесть случаев паралича лицевого нерва и четыре случая повреждения глазного яблока. Среди пострадавших 7 человек (10% от общего числа) смогли принять защитную позу, и ни один из этих 7 человек не получил серьезных травм», - пишут авторы исследования в журнале Clinical Orthopaedic Surgery.

В Японии бурых медведей можно встретить на Хоккайдо, а черных – префектурах Хонсю и Сикоку. В последнее время нападения медведей стали более частыми, так как их среда обитания изменилась из-за возросшей активности человека.

Большая часть людей пострадала во время повседневных занятий на свежем воздухе рядом со своим домом.

«Нападения происходили часто даже в районах, близких к жилым домам, таких как сельскохозяйственные угодья и лесные жилые зоны. Важно, чтобы люди понимали повадки медведей и научились эффективно защищаться от нападений», - говорит соавтор исследования, хирург-ортопед Юки Исигаки.

Ученые подчеркивают, что такая защитная поза не гарантирует полной безопасности, но она может минимизировать травмы головы и верхней части тела. Именно эти части тела чаще всего становятся целью нападений медведей.

Напомним, самые крупные медведи в мире достигали более 3 м в высоту и весили тонну. Представители этого вида медведей затмевают даже белых медведей и является самым крупным млекопитающим хищником, когда-либо обитавшим в Северной Америке. Эти медведи были настоящими гигантами, достигающими в высоту 3,3 метра.