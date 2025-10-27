Як захиститися від ведмедя: вчені з Японії розповіли, яку позу потрібно прийняти

Нове дослідження виявило найкращу захисну позу під час зустрічі з ведмедем. Автори дослідження кажуть, що вона допоможе врятувати життя й уникнути важких травм.

Цього року в Японії було зафіксовано рекордну кількість смертельних випадків із ведмедями. За даними Міністерства довкілля, ведмеді в країні вбили дев'ятьох людей, пише Independent.

Учені з Університету Акіта обстежили 70 осіб, які раніше постраждали від нападів ведмедів. Вони з'ясували, що найпоширенішими були травми обличчя, кистей і передпліч. Але семеро постраждалих, які під час нападу ведмедів лежали обличчям донизу, закриваючи голову та шию, змогли уникнути серйозних травм.

У рамках дослідження вчені аналізували не тільки розповіді тих, хто вижив, а й пов'язали дані з інформацією з медкарт про тяжкість травм. Таким чином команда змогла вперше отримати результати, засновані на фактичних даних.

Із 70 розглянутих випадків 23 були важкими, з множинними травмами, що вимагали загальної анестезії та ампутації пальців та інших кінцівок.

"Було 23 важких випадки, шість випадків паралічу лицьового нерва і чотири випадки пошкодження очного яблука. Серед постраждалих 7 осіб (10% від загальної кількості) змогли прийняти захисну позу, і жодна з цих 7 осіб не отримала серйозних травм", — пишуть автори дослідження в журналі Clinical Orthopaedic Surgery.

В Японії бурих ведмедів можна зустріти на Хоккайдо, а чорних — у префектурах Хонсю і Сікоку. Останнім часом напади ведмедів стали частішими, оскільки їхнє середовище проживання змінилося через зростання активності людини.

Більша частина людей постраждала під час повсякденних занять на свіжому повітрі поруч зі своїм будинком.

"Напади відбувалися часто навіть у районах, близьких до житлових будинків, таких як сільськогосподарські угіддя та лісові житлові зони. Важливо, щоб люди розуміли звички ведмедів і навчилися ефективно захищатися від нападів", — каже співавтор дослідження, хірург-ортопед Юкі Ісігакі.

Науковці наголошують, що така захисна поза не гарантує повної безпеки, але вона може мінімізувати травми голови та верхньої частини тіла. Саме ці частини тіла найчастіше стають ціллю нападів ведмедів.

Нагадаємо, найбільші ведмеді у світі досягали понад 3 м у висоту і важили тонну. Представники цього виду ведмедів затьмарюють навіть білих ведмедів і є найбільшим ссавцем хижаком, який коли-небудь мешкав у Північній Америці. Ці ведмеді були справжніми гігантами, що досягали у висоту 3,3 метра.