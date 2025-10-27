Какие продукты нельзя хранить в дверцах холодильника: многие делают одну и ту же ошибку

В современных холодильниках существует множество ящиков и мест для хранения тех или иных продуктов. Но, по словам ученых, в наших холодильниках далеко не все так хорошо продумано.

Кажется, что полки в дверях холодильников идеально подходят для хранения масла, молока и яиц. Но эксперты говорят, что это наихудшее место хранения для этих продуктов, пишет IFL Science.

«Каждый раз, когда вы открываете холодильник, внутрь врывается теплый воздух, и первым делом воздух попадает именно на дверные полки», - говорит диетолог-нутрициолог из VNutrition Кэтлин Бенсон.

Но проблема заключается не только в повышении температуры, а также в ее перепадах.

«Постоянное нагревание и охлаждение может привести к тому, что масло будет становиться мягким и снова затвердевать огромное количество раз. Такой процесс ускорит порчу продукта, а также масло может прогоркнуть», - подчеркивает Бенсон.

Также не рекомендуется хранить в дверях холодильника мясо, морепродукты, мягкий сыр и остатки еды.

Эксперты говорят, что молочные продукты в целом, более чувствительны к перепадам температур и быстрее портятся. Такие продукты рекомендуется хранить ближе к задней части полки, которая обычно самая холодная во всем холодильнике.

«Задней части нижней полки сохраняется наиболее постоянная температура, что делает ее идеальным местом для продуктов, чувствительных к перепадам температуры», - отмечают эксперты.

Остатки еды необходимо хранить на верхней полке холодильника, и для этого существует вполне логическая причина.

«Хотя температура на верхней полке холодильника не такая низкая, как на нижней, это идеальное место для предотвращения потенциального заражения другими ингредиентами, которые могут капать сверху», - добавляет эксперт.

В это же время, на полках в дверях холодильника рекомендуется хранить продукты, которые наименее чувствительны к температуре. К примеру, туда можно поставить соленья, джемы, соусы или же напитки в бутылках.

