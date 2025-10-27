Які продукти не можна зберігати в дверцятах холодильника: багато хто робить одну й ту саму помилку

У сучасних холодильниках існує безліч ящиків і місць для зберігання тих чи інших продуктів. Але, за словами вчених, у наших холодильниках далеко не все так добре продумано.

Здається, що полиці в дверях холодильників ідеально підходять для зберігання масла, молока і яєць. Але експерти кажуть, що це найгірше місце зберігання для цих продуктів, пише IFL Science.

"Кожного разу, коли ви відчиняєте холодильник, всередину вривається тепле повітря, і насамперед повітря потрапляє саме на дверні полиці", — каже дієтолог-нутриціолог із VNutrition Кетлін Бенсон.

Але проблема полягає не тільки в підвищенні температури, а також у її перепадах.

"Постійне нагрівання та охолодження може призвести до того, що олія ставатиме м'якою і знову тверднутиме величезну кількість разів. Такий процес прискорить псування продукту, а також олія може згіркнути", — підкреслює Бенсон.

Також не рекомендується зберігати у дверях холодильника м'ясо, морепродукти, м'який сир і залишки їжі.

Експерти кажуть, що молочні продукти загалом більш чутливі до перепадів температур і швидше псуються. Такі продукти рекомендується зберігати ближче до задньої частини полиці, яка зазвичай найхолодніша у всьому холодильнику.

"У задній частині нижньої полиці зберігається найбільш постійна температура, що робить її ідеальним місцем для продуктів, чутливих до перепадів температури", — зазначають експерти.

Залишки їжі необхідно зберігати на верхній полиці холодильника, і для цього існує цілком логічна причина.

"Хоча температура на верхній полиці холодильника не така низька, як на нижній, це ідеальне місце для запобігання потенційному зараженню іншими інгредієнтами, які можуть капати зверху", — додає експерт.

Водночас на полицях у дверях холодильника рекомендується зберігати продукти, які найменш чутливі до температури. Наприклад, туди можна поставити соління, джеми, соуси або ж напої в пляшках.

Нагадаємо, фахівці пояснили, що означають цифри на коліщатку в холодильнику. Фахівці на форумі пояснили, що коліщатко справді означає регуляцію температури всередині холодильника. Однак воно жодним чином не стосується точної кількості градусів.