Гвинейские павианы придерживаются того же правила, что и люди-собиратели, - ученые

Ученые провели 10 лет наблюдений за дикими гвинейскими павианами в Сенегале. Масштабное исследование показало, что приматы следуют скрытому правилу, которое лежит в основе каждого приема пищи.

Исследователи выяснили, что павианы передавали друг другу мясо не в случайном порядке, а по принципу – сначала семье, затем друзьям. Похожая схема обмена едой была у древних людей-собирателей, пишет Discover Magazine.

«Нам удалось показать, что гвинейские павианы передают мясо по своим социальным связям. Эта форма толерантного обмена напоминает поведение групп охотников-собирателей, где мясо сначала распределялось внутри семьи и лишь затем попадало к более дальним знакомым или соседям», - говорит ведущий автор исследования Уильям Дж. О’Хирн.

По его словам, гвинейские павианы (Papio papio) создают сложные многоуровневые общества, которые напоминают социальный устрой у ранних охотников-собирателей. Каждое общество, как эквивалент человеческому домохозяйству, состоит из одного самца, нескольких самок и потомства. Несколько таких обществ образуют группу, которая связана между собой родством или дружбой. Такие группы объединяются в стаю, очень похожую на человеческий лагерь, где собираются и взаимодействуют между собой разный группы.

В рамках своей работы ученые наблюдали за дикими гвинейскими павианами на территории национального парка в Сенегале. Группа приматов насчитывала 61 самца и 42 самки, они принадлежал к 13 социальным группам. Каждого павиана идентифицировали по естественным метками или же радиоошейникам, что позволяло отслеживать их ежедневные взаимодействия.

Ученые наблюдали за отдыхом и кормлением группы, а также случаями обмена добычей между приматами. В ходе 109 охот они зафиксировали 320 случаев передачи добычи — от спокойного обмена до агрессивного воровства. Большая часть случаев дележа происходила пассивным путем, когда один павиан заканчивал есть, а другой занимал его место.

Команда выяснила, что чем теснее были социальные связи, тем более миролюбивым был обмен. Внутри семейных групп мясо плавно переходило от одного животного к другому, в то время как между группами это происходило редко и было напряженным.

Ученые предполагают, что подобное сотрудничество может появляться естественным образом в обществах, которые построены на многоуровневых социальных связях. Распределение добычи по определенной схеме отражает особенности ранних человеческих сообществ. Исследователи утверждают, что корни обмена уходят глубже в нашу эволюционную историю, чем можно объяснить одной лишь культурой.

Напомним, у священных павианов в Древнем Египте была очень тяжелая жизнь. В Древнем Египте павианов почитали как олицетворение Тота, бога Луны и мудрости, а также советника бога Солнца Ра.