Гвінейські павіани дотримуються того ж правила, що й люди-збирачі, — вчені

Учені провели 10 років спостережень за дикими гвінейськими павіанами в Сенегалі. Масштабне дослідження показало, що примати дотримуються прихованого правила, яке лежить в основі кожного прийому їжі.

Дослідники з'ясували, що павіани передавали один одному м'ясо не у випадковому порядку, а за принципом — спершу родині, потім друзям. Схожа схема обміну їжею була у стародавніх людей-збирачів, пише Discover Magazine.

"Нам вдалося показати, що гвінейські павіани передають м'ясо за своїми соціальними зв'язками. Ця форма толерантного обміну нагадує поведінку груп мисливців-збирачів, де м'ясо спершу розподілялося всередині сім'ї та лише потім потрапляло до більш далеких знайомих або сусідів", — каже провідний автор дослідження Вільям Дж. О'Хірн.

За його словами, гвінейські павіани (Papio papio) створюють складні багаторівневі суспільства, які нагадують соціальний устрій у ранніх мисливців-збирачів. Кожне суспільство, як еквівалент людському домогосподарству, складається з одного самця, кількох самок і потомства. Кілька таких товариств утворюють групу, яка пов'язана між собою спорідненістю або дружбою. Такі групи об'єднуються в зграю, дуже схожу на людський табір, де збираються і взаємодіють між собою різні групи.

У рамках своєї роботи вчені спостерігали за дикими гвінейськими павіанами на території національного парку в Сенегалі. Група приматів налічувала 61 самця і 42 самки, вони належали до 13 соціальних груп. Кожного павіана ідентифікували за природними мітками або ж радіонашийниками, що давало змогу відстежувати їхні щоденні взаємодії.

Учені спостерігали за відпочинком і годуванням групи, а також випадками обміну здобиччю між приматами. Під час 109 полювань вони зафіксували 320 випадків передачі здобичі — від спокійного обміну до агресивної крадіжки. Велика частина випадків поділу відбувалася пасивним шляхом, коли один павіан закінчував їсти, а інший займав його місце.

Команда з'ясувала, що чим тіснішими були соціальні зв'язки, тим більш миролюбним був обмін. Усередині сімейних груп м'ясо плавно переходило від однієї тварини до іншої, тоді як між групами це відбувалося рідко і було напруженим.

Вчені припускають, що подібна співпраця може з'являтися природним чином у суспільствах, які побудовані на багаторівневих соціальних зв'язках. Розподіл здобичі за певною схемою відображає особливості ранніх людських спільнот. Дослідники стверджують, що коріння обміну сягає глибше в нашу еволюційну історію, ніж можна пояснити однією лише культурою.

