Летучие мыши неожиданно светятся зеленым: что вызывает призрачное свечение животных (фото)

Исследователи только что обнаружили, что светящиеся в темноте летучие мыши, используемые для декора на Хэллоуин, могут быть более биологически точны, чем считалось ранее. Ученые заметили, что некоторые североамериканские летучие мыши на самом деле светятся призрачным зеленым.

Новое исследование ученых из Университета Джорджии только что подтвердило, что некоторые североамериканские летучие мыши на самом деле светятся в ультрафиолетовом свете. Более того, предыдущие исследования уже показали, что целый зверинец млекопитающих на самом деле могут переливаться всеми цветами радуги в ультрафиолете, пишет Science Alert.

В ходе исследования команда изучила 60 музейных образцов шести видов:

больших бурых ночниц (Eptesicus fuscus);

восточных рыжих ночниц (Lasiurus borealis);

семинольских ночниц (Lasiurus seminolus);

юго-восточных нетопырей (Myotis austroriparius);

серых ночниц (Myotis grisescens);

бразильских хомячков (Tadarida brasiliensis).

Результаты указывают на то, что каждая из этих летучих мышей излучала свет после воздействия ультрафиолетового излучения. К слову, летучие мыши не одиноки – данные указывают на то, что многие другие млекопитающие также светятся в ночи.

По словам соавтора исследования, биолога, специализирующегося на дикой природе из Университета Джорджии Стивена Каслберри, у этих летучих мышей наблюдается любопытный пример конформизма: у всех видов, полов и возрастов их фотолюминесценция была одинаковой. Она всегда исходила от крыльев, задних конечностей и перепонки между ног, и всегда была зеленой, в узком диапазоне длин волн.

По мнению ученых, это исключает несколько возможных объяснений этой особенности. Если все носят одинаковый оттенок, это вряд ли поможет летучим мышам распознавать свой вид или отличать потенциальных партнеров от конкурентов.

Некоторые из изучаемых фотолюминесцентных летучих мышей Фото: Nature Ecology & Evolution

Авторы исследования полагают, что все эти виды летучих мышей получили "призрачное зеленое свечение" от общего предка, а не пришли к этому независимо. Впрочем, считается, что сегодня свечение, вероятно, является артефактом – в прошлом оно выполняло какую-то функцию, но не теперь.

Хотя длины волн действительно попадают в диапазон зрения летучих мышей, команда не уверена, что ночью в их среде обитания достаточно света для возникновения фотолюминесценции, особенно в темных местах их обитания. Что интересно, свечение наблюдается на крыльях и нижних конечностях, которые летучие мыши видят во время полета и поиска пищи. Исследователям потребуется изучить живых летучих мышей, чтобы определить, дает ли это ключ к какой-либо возможной поведенческой функции.

