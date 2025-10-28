Кажани несподівано світяться зеленим: що викликає примарне світіння тварин (фото)

Дослідники щойно виявили, що кажани, які світяться в темряві й використовуються для декору на Гелловін, можуть бути більш біологічно точні, ніж вважалося раніше. Вчені помітили, що деякі північноамериканські кажани насправді світяться примарним зеленим.

Нове дослідження вчених з Університету Джорджії щойно підтвердило, що деякі північноамериканські кажани насправді світяться в ультрафіолетовому світлі. Ба більше, попередні дослідження вже показали, що цілий звіринець ссавців насправді можуть переливатися всіма кольорами веселки в ультрафіолеті, пише Science Alert.

Під час дослідження команда вивчила 60 музейних зразків шести видів:

великих бурих нічниць (Eptesicus fuscus);

східних рудих нічниць (Lasiurus borealis);

семинольських нічниць (Lasiurus seminolus);

південно-східних нетопирів (Myotis austroriparius);

сірих нічниць (Myotis grisescens);

бразильських хом'ячків (Tadarida brasiliensis).

Результати вказують на те, що кожен із цих кажанів випромінював світло після впливу ультрафіолетового випромінювання. До слова, кажани не самотні — дані вказують на те, що багато інших ссавців також світяться вночі.

За словами співавтора дослідження, біолога, що спеціалізується на дикій природі з Університету Джорджії Стівена Каслберрі, у цих кажанів спостерігається цікавий приклад конформізму: в усіх видів, статей і вікових груп їхня фотолюмінесценція була однаковою. Вона завжди виходила від крил, задніх кінцівок і перетинки між ніг, і завжди була зеленою, у вузькому діапазоні довжин хвиль.

На думку вчених, це виключає кілька можливих пояснень цієї особливості. Якщо всі носять однаковий відтінок, це навряд чи допоможе кажанам розпізнавати свій вид або відрізняти потенційних партнерів від конкурентів.

Деякі з досліджуваних фотолюмінесцентних кажанів Фото: Nature Ecology & Evolution

Автори дослідження вважають, що всі ці види кажанів отримали "примарне зелене світіння" від спільного предка, а не прийшли до цього незалежно. Утім, вважається, що сьогодні світіння, ймовірно, є артефактом — у минулому воно виконувало якусь функцію, але не тепер.

Хоча довжини хвиль дійсно потрапляють у діапазон зору кажанів, команда не впевнена, що вночі в їхньому середовищі існування достатньо світла для виникнення фотолюмінесценції, особливо в темних місцях їхнього проживання. Що цікаво, світіння спостерігається на крилах і нижніх кінцівках, які кажани бачать під час польоту і пошуку їжі. Дослідникам потрібно вивчити живих кажанів, щоб визначити, чи дає це ключ до будь-якої можливої поведінкової функції.

