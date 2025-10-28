Найден предел человеческой выносливости: его невозможно преодолеть

Новое исследование показало, что даже самый выносливые и опытные спортсмены не могут превысить “метаболический потолок”. Он в 2,5 раза превышает базальный уровень метаболизма (БМУ) или же скорость потреблений энергии организмом в состоянии покоя.

Метаболический потолок представляет собой наибольшее количество калорий, которые организм может сжигать непрерывно. Ранее ученые предполагали, что люди могут на коротки период времени превышать БМУ в 10 раз, но только во время коротких интенсивных периодов. После этого организм снова начинает замедляться, пишет SciTechDaily.

“У каждого живого существа есть метаболический потолок, но каков именно этот показатель и что его ограничивает, вот в чем вопрос”, - говорит ведущий автор исследования из Массачусетского колледжа свободных искусств Эндрю Бест.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос команда исследователей провела эксперимент с участием 14 ультрамарафонцев, велосипедистов и триатлонистов. Их данные тщательно фиксировались во время соревнований и тренировок.

Расход энергии измерялся с помощью воды, которую пили спортсмены, в нее добавляли дейтерий и кислород-18. Эти молекулы отслеживались в моче, чтобы рассчитать количество выдыхае6мого спортсменами углекислого газа и количество сожженных калорий.

Результаты эксперимента показали, что во время многодневных гонов спортсмены сжигали в 6-7 раз больше своего основного обмена, около 7-8 тыс. калорий в день. Но когда ученые рассчитали расход калорий за более длительный период – 30 и 52 недели, то скорость сжигания вернулась к прогнозируемому максимуму. Данные показали, что в среднем расход был в 2,4 раз выше базового обменного цикла.

Таким образом самые выносливые спортсмены могут достигать метаболического потолка, но превысить его очень сложно.

“Если вы превысите этот предел на короткое время, это нормально. Вы сможете наверстать упущенное позже. Но в долгосрочной перспективе это невыносимо, потому что ваше тело начнет расщеплять свои ткани, и вы будете уменьшаться в размерах”, - добавляет автор исследования.

Проведенное исследование также показало, как человеческий организм справляется с такими экстремальными нагрузками. Когда спортсмены тратят много энергии на тренировках, они неосознанно сокращают использование энергии в других целях.

“Ваш мозг оказывает очень сильное влияние на то, насколько вам хочется двигаться и насколько вы хотите вздремнуть. Вся эта усталость, видимо, экономит калории”, - подытожил ученый.

