Знайдено межу людської витривалості: її неможливо подолати

Нове дослідження показало, що навіть найвитриваліші та найдосвідченіші спортсмени не можуть перевищити "метаболічну стелю". Вона у 2,5 раза перевищує базальний рівень метаболізму (БМУ) або ж швидкість споживання енергії організмом у стані спокою.

Метаболічна стеля являє собою найбільшу кількість калорій, які організм може спалювати безперервно. Раніше вчені припускали, що люди можуть на короткий період часу перевищувати БСГ в 10 разів, але тільки під час коротких інтенсивних періодів. Після цього організм знову починає сповільнюватися, пише SciTechDaily.

"У кожної живої істоти є метаболічна стеля, але яким саме є цей показник і що його обмежує, ось у чому питання", — каже провідний автор дослідження з Массачусетського коледжу вільних мистецтв Ендрю Бест.

Для того, щоб відповісти на це запитання, команда дослідників провела експеримент за участю 14 ультрамарафонців, велосипедистів і тріатлоністів. Їхні дані ретельно фіксувалися під час змагань і тренувань.

Витрату енергії вимірювали за допомогою води, яку пили спортсмени, в неї додавали дейтерій і кисень-18. Ці молекули відстежували в сечі, щоб розрахувати кількість видихуваного спортсменами вуглекислого газу та кількість спалених калорій.

Результати експерименту показали, що під час багатоденних перегонів спортсмени спалювали в 6-7 разів більше за свій основний обмін, близько 7-8 тис. калорій на день. Але коли вчені розрахували витрату калорій за триваліший період — 30 і 52 тижні, то швидкість спалювання повернулася до прогнозованого максимуму. Дані засвідчили, що в середньому витрата була у 2,4 раза вищою за базовий обмінний цикл.

Таким чином найвитриваліші спортсмени можуть досягати метаболічної стелі, але перевищити її дуже складно.

"Якщо ви перевищите цю межу на короткий час, це нормально. Ви зможете надолужити згаяне пізніше. Але в довгостроковій перспективі це нестерпно, тому що ваше тіло почне розщеплювати свої тканини, і ви зменшуватиметеся в розмірах", — додає автор дослідження.

Проведене дослідження також показало, як людський організм справляється з такими екстремальними навантаженнями. Коли спортсмени витрачають багато енергії на тренуваннях, вони неусвідомлено скорочують використання енергії в інших цілях.

"Ваш мозок дуже сильно впливає на те, наскільки вам хочеться рухатися і наскільки ви хочете подрімати. Вся ця втома, мабуть, економить калорії", — підсумував учений.

