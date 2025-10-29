Наполовину обезьяна, наполовину человек: кого на самом деле нашли антропологи

Антропологи изучили женский скелет названный Арди, которому 4,4 млн лет. Он на миллион лет старше знаменитой Люси, и принадлежит к виду ардипитекам (Ardipithecus ramidus). Исследователи говорят, что этот скелет проливает свет на то, как наши предки стали двуногими.

Скелет Арди был обнаружен в Эфиопской пустыне еще в 1994 году и является старейшим из известных частичных скелетов гомининов. Именно эти останки заново проанализировал биоантрополог Томас Пранг из Вашингтонского университета. Его команда выяснила, что Арди могла ходить прямо, но также сохранила хватательную стопу и другие черты обезьян, пишет Popular Mechanics.

«Наши наблюдения за окаменелостями человека и обезьян не согласуются с недавно предложенными моделями происхождения человека, которые представляют последнего общего предка человека и шимпанзе как обобщенную древесную обезьяну. Вместо этого наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что люди произошли от африканского обезьяноподобного предка», - говорит Пранг.

Відео дня

Вид Ar. ramidus был больше похож на человека, чем на обезьяну. Этот вид успел эволюционировать от лазанья по деревьям до прямохождения.

Новое исследование показало, что скелет Арди – это смесь примитивных и современных черт. Так, у нее имелся палец на ноге, который был предназначен для вертикального лазанья по деревьям. Но также другие особенности ее стоп, основания черепа и строение таза указывают на то, что ее вид адаптировался к прямохождению.

Из всего списка адаптаций у Арди выделялась одна кость – таранная, она находится в лодыжке и является второй по величине костью в задней части стопы. Эта кость переносит вес тела между голенью и стопой, а также помогает африканским обезьянам лазать.

Африканские человекообразные обезьяны и мартышки имели длинные стопы, поэтому их таранная кость была широкой. Но стопы Арди эволюционировали дальше, получив улучшенный механизм для хождения на двух ногах.

«Таранная кость Арди не полностью похожа на африканскую обезьяну, поскольку она модифицирована, как у гомининов», - говорят исследователи.

Таким образом результаты исследования оспаривают распространенное мнение о том, что современный человек и шимпанзе произошли от общего древесного предка. У последнего отсутствовали адаптации к наземному передвижению на четырех лапах и вертикальному лазанью.

Исследование показало, что гоминины отличались от человекообразных обезьян и мартышек, потому как их стопы уже не были приспособлены для хватания за ветки, но лучше удерживали вес на земле. Авторы исследования не исключают, что именно так наши предки научились ходить на двух ногах.

Напомним, ученые рассказали, какой вид человека был самым первым. Современные люди появились примерно 300 000 лет назад, но наш род Homo гораздо древнее. Исследователи рассказали, какой же вид человека является самым древним из известных. Оказывается, это сложно определить.