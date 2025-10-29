Наполовину мавпа, наполовину людина: кого насправді знайшли антропологи

Антропологи вивчили жіночий скелет названий Арді, якому 4,4 млн років. Він на мільйон років старший за знамениту Люсі, і належить до виду ардіпітеків (Ardipithecus ramidus). Дослідники кажуть, що цей скелет проливає світло на те, як наші предки стали двоногими.

Скелет Арді було виявлено в Ефіопській пустелі ще 1994 року, і він є найстарішим із відомих часткових скелетів гомінінів. Саме ці рештки заново проаналізував біоантрополог Томас Пранг із Вашингтонського університету. Його команда з'ясувала, що Арді могла ходити прямо, але також зберегла хапальну стопу та інші риси мавп, пише Popular Mechanics.

"Наші спостереження за скам'янілостями людини та мавп не узгоджуються з нещодавно запропонованими моделями походження людини, що представляють останнього спільного предка людини та шимпанзе як узагальнену деревну мавпу. Натомість наші результати переконливо свідчать про те, що люди походять від африканського мавпоподібного предка", — каже Пранг.

Вид Ar. ramidus був більше схожий на людину, ніж на мавпу. Цей вид встиг еволюціонувати від лазіння по деревах до прямоходіння.

Нове дослідження показало, що скелет Арді — це суміш примітивних і сучасних рис. Так, у неї був палець на нозі, який був призначений для вертикального лазіння по деревах. Але також інші особливості її стоп, основи черепа і будова таза вказують на те, що її вид адаптувався до прямоходіння.

З усього списку адаптацій у Арді виділялася одна кістка — таранна, вона розташована в щиколотці і є другою за величиною кісткою в задній частині стопи. Ця кістка переносить вагу тіла між гомілкою і стопою, а також допомагає африканським мавпам лазити.

Африканські людиноподібні мавпи та мавпи мали довгі стопи, тому їхня таранна кістка була широкою. Але стопи Арді еволюціонували далі, отримавши покращений механізм для ходіння на двох ногах.

"Таранна кістка Арді не повністю схожа на африканську мавпу, оскільки вона модифікована, як у гомінінів", — кажуть дослідники.

Таким чином результати дослідження заперечують поширену думку про те, що сучасна людина і шимпанзе походять від спільного деревного предка. В останнього були відсутні адаптації до наземного пересування на чотирьох лапах і вертикального лазіння.

Дослідження показало, що гомініни відрізнялися від людиноподібних мавп і мавп, бо їхні стопи вже не були пристосовані для хапання за гілки, але краще утримували вагу на землі. Автори дослідження не виключають, що саме так наші предки навчилися ходити на двох ногах.

