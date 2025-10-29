Пауки-вампиры, одержимые человеческой кровью, научились ловить сытых комаров

Пауки-вампиры (Evarcha culicivora) настолько любят полакомиться человеческой кровью, что научились выслеживать сытых самок комаров. Хорошие новости заключаются в том, что пауки-вампиры никогда не смогут нападать на людей.

Все дело в том, что пауки-вампиры размером с рисовое зернышко и их клыки точно не смогут прокусить кожу человека. Поэтому Evarcha culicivora нашли другой способ получать свою ежедневную порцию человеческой крови, пишет Discover Magazine.

По словам ученых, пауки-вампиры относятся к виду пауков-скакунов, которые обитают в районах вокруг озера Виктория в Кении и Уганде. Эти арахниды обожают лакомиться кровью животных и людей.

Для того, чтобы добыть кровь пауки-вампиры ловят комаров рода Anopheles, но только тех, что уже напились крови. Поэтому пауки-вампиры охотятся исключительно на самок комаров, которые могут питаться кровью, в отличие от самцов этих насекомых.

Пауки-вампиры использую в охоте на комаров свое зрение и обоняние. Запах крови помогает им отличить комаров от «зеленых мух», которые обитают в той же среде. Также пауков привлекают человеческие запахи, такие как запах пота. Это помогает паукам найти людей, а вместе с ними и комаров, которые кормятся их кровью.

Также при выборе нужного комара пауки полагаются на свое зрение. Они отличают самок комаров от самцов по их усикам.

Недавнее исследование показало, что пауки-вампиры также очень любят красный цвет, а это иногда, играет против них самих. Эксперимент показал, что пауки-вампиры могут спутать настоящих кровососущих комаров с комарами, которых кормили смесь из красного пищевого красителя.

Исследователи говорят, что пауки с удовольствием охотились кровососущих пауков, особенно на тех, которые напились крови недавно и их тела были красными. Но спустя 12 часов, когда насекомые начали терять свой красный цвет, пауки утратили к ним интерес.

В эксперименте пауки-вампиры также ловили чаще окрашенных красителем комаров, чем обычных серых.

Напомним, ученые выяснили, что комары доставали еще динозавров. Ученые нашли самую древнюю на сегодняшний день личинку комара, запертую в куске янтаря. Ее возраст говорит о том, что комары жили на Земле вместе с динозаврами.