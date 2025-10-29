Павуки-вампіри, одержимі людською кров'ю, навчилися ловити ситих комарів

Павуки-вампіри (Evarcha culicivora) настільки люблять поласувати людською кров'ю, що навчилися вистежувати ситих самок комарів. Хороші новини полягають у тому, що павуки-вампіри ніколи не зможуть нападати на людей.

Річ у тім, що павуки-вампіри розміром з рисове зернятко, і їхні ікла точно не зможуть прокусити шкіру людини. Тому Evarcha culicivora знайшли інший спосіб отримувати свою щоденну порцію людської крові, пише Discover Magazine.

За словами вчених, павуки-вампіри належать до виду павуків-скакунів, які мешкають у районах навколо озера Вікторія в Кенії та Уганді. Ці арахніди обожнюють ласувати кров'ю тварин і людей.

Для того, щоб добути кров павуки-вампіри ловлять комарів роду Anopheles, але тільки тих, що вже напилися крові. Тому павуки-вампіри полюють виключно на самок комарів, які можуть харчуватися кров'ю, на відміну від самців цих комах.

Павуки-вампіри використовують у полюванні на комарів свій зір і нюх. Запах крові допомагає їм відрізнити комарів від "зелених мух", які мешкають у тому ж середовищі. Також павуків приваблюють людські запахи, такі як запах поту. Це допомагає павукам знайти людей, а разом з ними й комарів, які годуються їхньою кров'ю.

Також при виборі потрібного комара павуки покладаються на свій зір. Вони відрізняють самок комарів від самців за їхніми вусиками.

Нещодавнє дослідження показало, що павуки-вампіри також дуже люблять червоний колір, а це інколи, грає проти них самих. Експеримент показав, що павуки-вампіри можуть сплутати справжніх комарів-кровососів із комарами, яких годували сумішшю з червоного харчового барвника.

Дослідники кажуть, що павуки із задоволенням полювали на павуків-кровососів, особливо на тих, які напилися крові недавно і їхні тіла були червоними. Але через 12 годин, коли комахи почали втрачати свій червоний колір, павуки втратили до них інтерес.

В експерименті павуки-вампіри також ловили частіше забарвлених барвником комарів, ніж звичайних сірих.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що комарі діставали ще динозаврів. Вчені знайшли найдавнішу на сьогоднішній день личинку комара, замкнену в шматку бурштину. Її вік свідчить про те, що комарі жили на Землі разом із динозаврами.