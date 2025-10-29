Утечка о "Звездных войнах" подтвердила то, чего фанаты ждали 28 лет

Культовая медиафраншиза в жанре эпической космической оперы «Звездные войны» продолжает удивлять своих фанатов.

Оригинальная трилогия франшизы является самой почитаемой фанатами. Первый фильм «Новая надежда», который во время выхода назывался просто «Звездные войны», готовится отметить свое 50-летие, пишет Inverse.

Ожидается, что к этому юбилею фанатов могут порадовать выходом первой части франшизы в кинотеатрах.

Недавняя утечка скриншотов и роликов говорит о том, что оригинальная трилогия «Звездных войн» будет отреставрирована в 4K. Предположительно она выйдет для кинотеатров IMAX в 2027 году, когда будет отмечаться 50-летие первого фильма.

Данную информацию успели подтвердить и в StarWars.com, но настоящей неожиданностью стало то, что реставрироваться 4K будут оригинальные кинотеатральные версии трилогии.

Відео дня

Дело в том, что режиссер и сценарист «Звездных войн» Джордж Лукас в 1997 году создал переиздание фильмов для кинотеатров. В «Специальном издании» были включены ранее удаленные сцены, а также осовременены спецэффекты. Например, вернулась удаленная сцена из «Новой надежда», когда Хан Соло встречает Джаббу Хатта. Последний был показан с использованием компьютерной графики 90-х, что породило известный спор о том, что Хан Соло выстрелил первым.

Сегодня же можно встретить только версию «Звездных войн», которая была выпущена на DVD в 2004 году. В этой версии были обновлены спецэффекты 90-х годов, а также добавлены новые элементы, к примеру, появление Энакина Скайуокера из приквелов в виде призрака Силы в конце «Возвращения джедая».

Несмотря на то, что это специздание было одобрено Lucasfilm, фанаты задавались вопросом, смогут ли они когда-нибудь посмотреть оригинальную трилогию «Звездных войн» в том виде, в котором она впервые вышла на экраны кинотеатров. Похоже, теперь у армии поклонников «Звездных войн» появится такой шанс.

Напомним, впервые обнаружена планета рядом с двумя неудачными звездами. Ученые обнаружили планету, которая похожа на Татуин, но этот мир отличается от родной планеты Люка Скайуокера из “Звездных войн” тем, что он вращается не вокруг двух звезд, а вокруг двух коричневых карликов. При этом необычная планета вращается не вокруг экватора коричневых карликов, а вокруг их полюсов. Такое обнаружили впервые.