Витік про "Зоряні війни" підтвердив те, чого фанати чекали 28 років

Культова медіафраншиза в жанрі епічної космічної опери "Зоряні війни" продовжує дивувати своїх фанатів.

Оригінальна трилогія франшизи є найбільш шанованою фанатами. Перший фільм "Нова надія", який під час виходу називався просто "Зоряні війни", готується відзначити своє 50-річчя, пише Inverse.

Очікується, що до цього ювілею фанатів можуть порадувати виходом першої частини франшизи в кінотеатрах.

Нещодавній витік скріншотів і роликів свідчить про те, що оригінальну трилогію "Зоряних воєн" буде відреставровано в 4K. Імовірно, вона вийде для кінотеатрів IMAX у 2027 році, коли відзначатиметься 50-річчя першого фільму.

Цю інформацію встигли підтвердити і в StarWars.com, але справжньою несподіванкою стало те, що реставруватися 4K будуть оригінальні кінотеатральні версії трилогії.

Річ у тім, що режисер і сценарист "Зоряних воєн" Джордж Лукас 1997 року створив перевидання фільмів для кінотеатрів. У "Спеціальному виданні" були включені раніше видалені сцени, а також осучаснені спецефекти. Наприклад, повернулася видалена сцена з "Нової надії", коли Хан Соло зустрічає Джаббу Хатта. Останній був показаний з використанням комп'ютерної графіки 90-х, що породило відому суперечку про те, що Хан Соло вистрілив першим.

Сьогодні ж можна зустріти тільки версію "Зоряних воєн", яка була випущена на DVD у 2004 році. У цій версії було оновлено спецефекти 90-х років, а також додано нові елементи, приміром, появу Енакіна Скайвокера з приквелів у вигляді примари Сили наприкінці "Повернення джедая".

Незважаючи на те, що це спецвидання було схвалено Lucasfilm, фанати задавалися питанням, чи зможуть вони коли-небудь подивитися оригінальну трилогію "Зоряних воєн" у тому вигляді, в якому вона вперше вийшла на екрани кінотеатрів. Схоже, тепер у армії шанувальників "Зоряних воєн" з'явиться такий шанс.

