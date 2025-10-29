Не похоже ни на что иное: редкое существо производит потомство, перевернутое вверх тормашками

Плоские черви уже известны своей необычной способностью регенерировать головы после обезглавливания. В новом исследовании ученые обнаружили, что эти существа способны на нечто еще более странное.

Ученые хорошо знакомы с сюрреалистической способностью плоских червей регенерировать головы после обезглавливания в биологических лабораториях. В новом исследовании ученые обнаружили нечто, еще более любопытное: странный эффект развития может привести к тому, что у червей вырастают головы с обоих концов. На этот момент все стало еще интереснее, пишет Science Alert.

Необычные регенеративные способности некоторых видов плоских червей не поддаются никакому пониманию. Разрубив их пополам, ученые получают двух целых плоских червей, поскольку у каждой части вырастает новая голова, хвост или то, чего не хватает. Простыми словами, плоские черви весьма похожи на миниатюрных мифических гидр.

Предыдущие исследования также показали, что электрический ток способен определить, отрастет ли у них голова или хвост. Это позволило ученым создавать двуглавых или двухвостых плоских червей. Исследователи не остановились на этом и обнаружили, что двуглавый вариант похоже может встречаться и в дикой природе: когда тела этих плоских червей разрезали на части, ось их тела искривилась.

Открытие было сделано зоологами из Варшавского университета Катажиной Траткевич и Людвиком Гонсеровски во время изучения Stenostomum brevipharyngium – вида плоских червей, размножающихся бесполым путем, выращивая клон из себя.

Исследователи проследили этот процесс. Как правило, все начинается с того, что из центра родительского тела отпочковывается новая голова, а затем остальная часть новообразованного организма. Однако в некоторых случаях происходило нечто любопытное – вместо хвоста у организма формировалась другая голова.

Когда ученые разрезали двуглавых мутантов на части, у обеих голов регенерировались хвосты с полностью функционирующими репродуктивными органами. Это указывает на то, что у некоторых потомков головы и хвосты фактически поменялись местами, согласно исходной оси тела. Авторы утверждают, что такая регенерация позволяет плоским червям стабильно менять полярность оси тела, причем это никак не влияет на выживаемость или репродуктивные способности животных.

Предыдущие эксперименты с плоскими червями показали, что их можно заставить отрастить две головы (в центре) или два хвоста (справа) Фото: Tufts University

Можно предположить, что такое положение вещей может создать серьезную путаницу в работе нервной системы, но этим странным существам все же удается осуществлять этот процесс. Предполагается, что этому может способствовать то, что плоские черви едят и испражняются через одно и то же пищеварительное отверстие. Дальнейшие исследования показали, что перевернутый плоский червь размножался нормально, что указывает на то, что ошибка с двумя головами не является наследственной мутацией.

Авторы исследования считают, что способность плоских червей к непрерывному обновлению тканей, вероятно, позволяет им пережить столь резкие изменения ориентации тела. Такая гибкость может быть связана либо с относительной простотой их органов, либо со способностью динамически перестраивать ткани благодаря наличию плюрипотентных стволовых клеток.

